Gözaltında Sumud direnişi: Özgür Filistin

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, 500 kadar Sumud aktivistinin alıkonulduğu Aşdod Limanı’na giderek hakaretlerde bulundu, tehditler savurdu. Aktivistler ise Ben-Gvir'e, hep bir ağızdan “Özgür Filistin!” diye bağırarak karşılık verdi.
Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkonulan aktivistler, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e unutamayacağı bir an yaşattı. Filonun dün ele geçirilen son gemisi Marinette'teki 6 aktivistle birlikte alıkonulan 480 cesur yürek, Aşdod Limanı'nda toplandı.
KATİL BAKANDAN PSİKOLOJİK İŞKENCE
HAPİSHANEDEN GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI
Daha sonra aktivistler İsrail'in güneyindeki Beerşeva kentine bağlı Ketziot Hapishanesi'ne nakledildi. Avluya Arapça “Yeni Gazze” yazılı Gazze'deki yıkımı gösteren bir tablo asıldığı görüldü. Buradan da bir görüntü yayınlayan Ben-Gvir, “Ketziot Hapishanesi'ndeyiz, bu filo üyeleri terör destekçisi, şimdi de güvenlik hapishanesine konuyorlar. Oyun bitti. Burada teröristlerle aynı koşullarda kalacaklar, mahkum tulumları giyecekler, tüm koşullar aynı olacak. Bunu vadetmiştim, şimdi de uyguluyoruz” diye konuştu.
BİRKAÇ AY TUTMAKLA TEHDİT ETTİ
Katil bakan sosyal medya hesabından da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aktivistleri ülkelerine gönderme kararının yanlış olduğunu savundu. Ben-Gvir, “Bence, onların İsrail hapishanelerinde birkaç ay tutulması gerekiyor. Böylece terör mahkumlarının tutulduğu hapishanenin tadına bakabilirler” ifadelerini kullandı. Soykırımcı bakan, bu tavırlarıyla İsrail’in aktivist Grenta Thunberg’in “özenli” gözaltısı üzerinden yaptığı propagandayı da çökertti.
Yardım malzemeleri fotoğraflarla belgeli
- Ben-Gvir’in gemilerde yardım malzemesi bulunmadığı yalanı elinde patladı. Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatör Yardımcısı Muhammed Raşit Sancar, “Soykırımda ve katliamda ustalaşmış olan Ben-Gvir, artık eskisi gibi algı oluşturmakta başarılı değil” dedi. Teknelere yüklenen yardım malzemelerinin fotoğraflarla belgelendiğini vurgulayan Sancar, “Yardım malzemelerimizi yolda alıp almadıklarını, atıp atmadıklarını bilemeyiz” diye konuştu.
4 İtalyan parlamenter serbest
- Terör devleti İsrail tarafından alıkonulan 4 İtalyan parlamenter serbest bırakıldı. İsrail, İtalyan Demokratik Parti’den (PD) Avrupa Parlamentosu Üyesi Annalisa Corrado, Yeşiller Partisi’nden Avrupa Parlamentosu Üyesi Benedetta Scuderi, 5 Yıldız Hareketi’nden (M5S) Senatör Marco Croatti ve PD'den Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto’yu serbest bıraktı. Parlamenterler dün sabah Tel Aviv’den bindikleri uçakla Roma'ya gönderildi.