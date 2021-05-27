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ANKARA

Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları video telekonferans ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Yunan MSB heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın video konferans yöntemiyle yapıldığını ve önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları video telekonferans ile görüştü
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan video telekonferans görüşmesine dair açıklamada bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edildi. Toplantıda, Güven Artırıcı Önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındı. Müteakip toplantının Ankara'da icra edilmesi
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