Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları video telekonferans ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan video telekonferans görüşmesine dair açıklamada bulundu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edildi. Toplantıda, Güven Artırıcı Önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındı. Müteakip toplantının Ankara'da icra edilmesi 1⃣ Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edildi.https://t.co/YPujQhCPUW
1⃣ Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edildi.https://t.co/YPujQhCPUW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021