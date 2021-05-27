Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları video telekonferans ile görüştü Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Yunan MSB heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın video konferans yöntemiyle yapıldığını ve önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındığını açıkladı.

Haber Merkezi 27 Mayıs 2021, 18:37 Son Güncelleme: 27 Mayıs 2021, 18:55 DHA