Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sinop
Türkeli'de pazara 'tartı kontrol noktası'

Türkeli'de pazara 'tartı kontrol noktası'

16:1013/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Sinop'un Türkeli ilçesinde, her perşembe kurulan pazar yerinde "tartı kontrol noktası" oluşturuldu.
Sinop'un Türkeli ilçesinde, her perşembe kurulan pazar yerinde "tartı kontrol noktası" oluşturuldu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, her perşembe kurulan pazar yerinde Zabıta ekiplerince "tartı kontrol noktası" oluşturuldu.

Türkeli Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından, ilçe pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşların aldığı ürünleri tartabilmesi amacıyla "tartı kontrol noktası" kuruldu. Bu nokta sayesinde vatandaşlar, aldıkları ürünlerin ağırlığını kontrol ederek, doğru tartım yapıldığından emin olabilecekler. Bu uygulamanın amacı, hem pazarcı esnafının hem de vatandaşların alışverişte daha şeffaf ve güvenli bir ortamda bulunmasını sağlıyor. Ayrıca ekipler tarafından ürün fiyat etiketleri, tezgahların temizliği ve düzeni, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı da incelendi. Vatandaşların sağlıklı, uygun şartlarda ve gönül rahatlığı ile alışveriş yapmalarını sağlamak için gerçekleştirilen denetimler belli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

#Semt Pazarı
#Sinop
#Denetim

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Muğla Köyceğiz konut belirleme kurası sonuçları isim listesi belli oldu