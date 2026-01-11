Yeni Şafak
Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda buzlanma nedeniyle yolda kalan 11 tır kurtarıldı

Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda buzlanma nedeniyle yolda kalan 11 tır kurtarıldı

00:0211/01/2026, Pazar
G: 10/01/2026, Cumartesi
AA
Yolda kalan tırlar yapılan çalışmanın ardından kurtarıldı.
Yolda kalan tırlar yapılan çalışmanın ardından kurtarıldı.

Ardahan'da kar yağışının neden olduğu buzlanmadan dolayı 11 tır yolda kaldı. Yapılan çalışmanın ardından tırlar kurtarıldı.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde kar ve tipinin oluşturduğu buzlanmadan dolayı ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Posof tarafında yoğun buzlanmadan dolayı 11 tır yolda kaldı.
Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince söz konusu alanda yapılan çalışmanın ardından tırlar kurtarıldı.

Kentin bazı yüksek noktalarında kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.



