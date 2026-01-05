Ardahan sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Göle'yi sıfırın altında 33,8 dereceyle Sivas'ın Altınyayla ilçesi, 33,2 dereceyle de yine Göle'nin Yavuzlar köyü takip etti.