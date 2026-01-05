Yeni Şafak
Ardahan sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Ardahan sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

5/01/2026, Pazartesi
Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Göle'yi sıfırın altında 33,8 dereceyle Sivas'ın Altınyayla ilçesi, 33,2 dereceyle de yine Göle'nin Yavuzlar köyü takip etti.

Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle yoğun buzlanma ve kırağı oluştu.


Ev, araba ve iş yerlerinin camları buz tuttu, yollar adeta buz pistine dönüştü.


Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

 Şehirde gölet ve akarsuların yüzeyi buz tuttu.

