Türkiye aşırı sıcakların etkisi altına giriyor

Özellikle kıyı kesimlerinde sıcaklıklar yükselecek; hatta sıcak hava dalgasına dönüşmesi ihtimali de söz konusu.
Türkiye'nin birçok kesimi günlerdir kuvvetli yağışların etkisi altında. Özellikle Batı Karadeniz’de sele sebep olan şiddetli yağışlar yerini aşırı sıcaklara bırakıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları 4 ila 6 derece artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yetkililer aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulunuyor. Özellikle kronik hastalığı olanların çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.
Özellikle batı ve güney kesimlerde etkili olacak
“Küresel süreçlere göre özellikle de Türkiye’yi ilgilendiren basınç merkezleri ve yapıları açısından bakıldığında pazar gününe kadar sıcak hava görülecek” diyen Prof. Dr. Gönençgil, geçen yaza benzer bir tablonun yaşandığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürüyor:
Özellikle kıyı kesimlerinde sıcaklıklar yükselecek; hatta sıcak hava dalgasına dönüşmesi ihtimali de söz konusu.
Kıyı bölgelerde nem etkisi
Sıcak hava dalgasının birtakım olumsuz etkiler yaratabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Gönençgil, kıyı bölgelerde nemle birlikte daha büyük etkilerin söz konusu olabileceğini söylüyor. Bunun da hem günlük yaşamı hem de insanların sağlığını etkileyebileceğini belirtiyor.
Yaz boyu hem aşırı yağışlar hem de aşırı sıcaklar bekleniyor... Prof. Dr. Gönençgil bunun, mevsim ya da dönem koşullarının etkisi olduğuna değinerek şöyle devam ediyor:
Sıcak hava dalgası ne anlama geliyor?
Prof. Dr. Gönençgil, pazar gününe kadar etkili sıcaklıkların süreceğini söylüyor:
Peki Türkiye’nin etkisi altına girmesi beklenen sıcak hava dalgası ne anlama geliyor? Sıcak hava dalgasının bölgeden bölgeye değişebilen bir tanımlama olduğunu belirten Prof. Dr. Gönençgil, bunu bir örnekle açıklıyor: