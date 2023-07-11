Türkiye aşırı sıcakların etkisi altına giriyor

"Bizim coğrafi enlemimizde 40 derece sıcaklık, sıcak hava dalgası oluşturabilir. Ancak daha ekvatoral bir bölgede öyle değil... Sıcak hava dalgası için orada sıcaklığın daha yüksek olması bekleniyor. Bizim bulunduğumuz enlemde ortalama sıcaklıkların üzerine çıkılması ve bunun birkaç gün sürümesiyle alakalı bir durum söz konusu. Ortalama maksimum sıcaklıklar var. Onun üç-beş derece üzerine çıkması ve bunun birkaç gün sürmesi sıcak hava dalgası anlamına geliyor."