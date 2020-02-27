Gündem Türkiye lodosun etkisine girdi Sıcaklıklar 4 derece birden artacak
İSTANBUL

Türkiye lodosun etkisine girdi: Sıcaklıklar 4 derece birden artacak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümünde lodos etkili oluyor. Lodosla beraber sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken, yapılan uyarılarda Akdeniz, Ege, Marmara başta olmak üzere tüm bölgelerde lodosun yaratabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Mersin, Adana ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR DEĞİŞECEK

  • Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde fırtına(50-80 km/sa),Marmara ile Ege'de kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde fırtına (50-80 km/sa),Marmara ile Ege'de kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANKARA °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ilçeleri, gece saatlerinde il geneli yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu
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