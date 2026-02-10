Türkiye nüfusu 86 milyonu aştı

Türkiye'nin nüfusu, 2025'te bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak, 86 milyon 92 bin 168 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları"nı açıkladı. Buna göre, 2024 yılı itibarıyla 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, geçen yıl 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi. (2024’te 292 bin) Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 59 bin 434 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,98 (43 milyon 32 bin 734 kişi) olarak kaydedildi. Yıllık nüfus artış hızı, 2024'te binde 3,4 iken 2025'te bu oran binde 5'e çıktı.

YABANCI NÜFUS ARTTI

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı, 2024'te yüzde 93,4 iken 2025'te yüzde 93,6 oldu. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e geriledi. Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus, bir önceki yıla göre 38 bin 968 kişi artarak 1 milyon 519 bin 515 kişi olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun yüzde 49,3'ünü erkekler, yüzde 50,7'sini kadınlar oluşturdu. Kurs, turizm, bilimsel araştırma gibi nedenlerle 90 günden kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.

33 İLİN NÜFUSU AZALDI

2024 yılında bir önceki yıla göre 40 ilin nüfusu azalırken, 2025 yılında 33 ilin nüfusunun azaldığı belirlendi. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişiye çıktı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 910 bin 320 kişiyle Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişiyle İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişiyle Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişiyle Antalya izledi. Bayburt, 82 bin 836 kişiyle en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 85 bin 83 kişiyle Tunceli, 90 bin 392 kişiyle Ardahan, 138 bin 807 kişiyle Gümüşhane ve 157 bin 363 kişiyle Kilis takip etti.

ESENYURT NÜFUSU 1 MİLYONU AŞTI

İlçelere göre nüfus dağılımı incelendiğinde, İstanbul'un Esenyurt ilçesinin 1 milyon 3 bin 905 kişiyle ilk sırada yer aldığı görüldü. Böylece, Türkiye'de ilk defa bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçmiş oldu. Esenyurt'u 957 bin 792 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey, 952 bin 198 kişiyle Ankara'nın Çankaya, 931 bin 722 kişiyle Ankara'nın Keçiören ve 905 bin 880 kişiyle Gaziantep'in Şehitkamil ilçeleri izledi.

ÇOCUK NÜFUS AZALDI YAŞLI NÜFUS ARTTI

Türkiye'nin 2007 ve 2025 yılları nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü. Türkiye'de 2024 yılında 34,4 olan ortanca yaş, 2025 yılında 34,9'a yükseldi. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 20,4'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 11,1'e çıktı.







