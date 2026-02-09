2050’de dünyanın yarısı gözlük takacak

Özellikle gece yatmadan önce karanlıkta telefona bakma alışkanlığı, göz sağlığını tehdit eden en büyük risk faktörlerinden biri haline geldi. Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi’nden Op. Dr. Diclehan Ali Dicle, bu alışkanlığın hem biyolojik saati bozduğunu hem de kalıcı görme kusurlarına yol açtığını anlattı.

ÇOCUKLARDA MİYOPİYİ ARTIRIYOR

Karanlık ortamın vücudu uykuya hazırlayan doğal bir süreç olduğunu belirten Dr. Dicle, “Beynimizdeki melatonin hormonu, uykuya geçişi kolaylaştırır. Ancak cep telefonu ekranlarından yayılan ışık bu hormonun salgılanmasını engeller” diye konuştu.

Dr. Dicle, çocuklarda ekran süresinin kısaltılması gerektiğini vurgulayarak, “Çocuklarda günde iki saatten fazla cep telefonu kullanımı miyopi gelişimini hızlandırıyor. Karanlıkta ekran kullanımı bu riski daha da artırıyor. 2050 yılına kadar dünyanın yarısının miyop olacağı öngörülüyor” dedi.







