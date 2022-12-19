Gündem Türkiye nüfusu bir milyon 65 bin 911 kişi arttı
POLİTİKA

Türkiye nüfusu bir milyon 65 bin 911 kişi arttı

TÜİK'in açıkladığı bilgilere göre Türkiye nüfusu 2021'de geçen yıla oranla bir milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Türkiye nüfusu bir milyon 65 bin 911 kişi arttı
Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Ülkemizde idari kayıtlar temel alınarak 2021 Nüfus ve Konut Sayımı gerçekleştirildi. Buna göre Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

2020'deki sayım sonucu Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiydi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan 1927 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre, 13 milyon 648 bin 270 kişi olan Türkiye nüfusu, yıllar içinde sürekli artma eğilimi göstererek 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

DHA

Kadın ve erkek nüfusu eşitlendi

Cinsiyete göre nüfusun dağılımına bakıldığında, Cumhuriyetin ilk yıllarında önceki savaş döneminin de etkisiyle kadın nüfus erkek nüfustan fazla iken yıllar içinde kadın ve erkek nüfus hemen hemen eşit büyüklüğe ulaştı.

Erkek nüfus 1927'de 6 milyon 563 bin 879 kişi iken 2021 yılında 42 milyon 428 bin 101 kişi oldu. Kadın nüfus ise 1927'de 7 milyon 84 bin 391 kişi iken 2021 yılında 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu.

DHA

Nüfus artış hızının 2021 yılında binde 12,7 oldu

Türkiye'nin nüfus artış hızı yıllara göre incelendiğinde, 1935 yılında binde 21,1 olan yıllık nüfus artış hızının 2021 yılında binde 12,7 olduğu görüldü.

İstanbul trafiğine yağmur etkisi: Yoğunluk yüzde 70'i geçti
GÜNDEM
İstanbul trafiğine yağmur etkisi: Yoğunluk yüzde 70'i geçti

Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO seferlerini iptal etti
GÜNDEM
Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO seferlerini iptal etti
Kievde savaş izleri

Kiev'de savaş izleri

Rus tankları meydanlarda sergilendi.
Tarihin en iyisi

'Tarihin en iyisi'

​Dünya basını Arjantin'i ve Messi'yi konuşuyor.
YSK Başkanı Akkaya Cumhurbaşkanı Erdoğanın adaylığını değerlendirdi: Konuyla alakalı çalışma yaptırdım

​Yeni Şafak Gabar Dağı'nın eteklerinde bulunan sondaj sahasına girdi.

​Türkiye bir ilke daha imza attı: Hedefi başarıyla vurdu.

​İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kucaklaşması CHP'yi rahatsız etti.

Otomobil sahiplerini sevindiren haber.

​Lionel Messi milli takım kararını açıkladı.

Meteoroloji uyardı: Çok sayıda il alarmda.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.