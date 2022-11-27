Gündem Türkiye Uygur Özerk Bölgesindeki yangınla ilgili Çin makamlarından izahat istedi
ANKARA

Türkiye Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yangınla ilgili Çin makamlarından izahat istedi

Dışişleri Bakanlığı, Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi kentinde çıkan yangındaki ölümlere ilişkin Çin makamlarından izahat istedi.

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Haber Merkezi AA
Türkiye Uygur Özerk Bölgesindeki yangınla ilgili Çin makamlarından izahat istedi
Türkiye Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yangınla ilgili Çin makamlarından izahat istedi

Bakanlık konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de çıkan yangında hayatlarını kaybedenler ve yaralananlar olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiğini bildirdi. Açıklamada, bu elim hadise nedeniyle Türkiye'nin taziyeleri iletilirken yaralılara acil şifalar dilendi.

Açıklamada ayrıca "Yangının çıkış nedenine ilişkin kamuoyunun aydınlatılmasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Diplomatik kaynaklardan yapılan bilgilendirmede ise "Çin makamlarından yangının nedenleri hakkında izahat istenmiştir." denildi.

Çin'de Sincan'ın Urumçi kentinde karantinadaki apartmanda çıkan yangında 10 kişi öldü

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Yangının çıktığı apartmanda yaşayanların karantina nedeniyle evlerini terk edemediği, itfaiye ekiplerinin metal bariyer ve engellerle çevrili komplekse giremedikleri için yangına zamanında müdahale edemediğine ilişkin iddialar, protestolara dönüşen tepkilere yol açmıştı.

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