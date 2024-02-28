Türkiye Yüzyılı Gerçek Belediyecilik: ‘Kalkınma yerelden başlar’ mottosuyla gece-gündüz mesai

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala saha taramaları ve çalışmalar hızla devam ediyor. Kentsel dönüşümde kira desteği müjdesinden, çok ayaklı ulaşım ağına ve deprem odaklı kentsel dönüşüm çalışmalarına kadar bir çok proje sokak sokak detay detay anlatılıyor. ‘Kalkınma yerelden başlar’ mottosuyla çıkılan yolda AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tüm il ve ilçe belediye başkan adayları milyonlarca kişi için hazırladıkları projelerin detaylarını anlatıp halkın taleplerini dinliyor. Projelerin ayrıntıları ve detayları için Yeni Şafak okurlarına özel tam 48 sayfalık "Türkiye Yüzyılı Gerçek Belediyecilik" ekini yarın bayinizden istemeyi unutmayın!





İstanbul’a 5 yılda 650 bin yeni konut

Sadece İstanbul mottosuyla seçim çalışmalarına tam gaz devam eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, kentsel dönüşümden ulaşım yatırımlarına, sosyal desteklerden yeşil alana kadar kente kazandıracağı yatırımları sokak sokak anlatıyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum

Çok ayaklı ulaşım ağı

Seçim çalışmalarına hazırladığı ihya projelerini vatandaşlara birebir anlatarak yoğun şekilde devam eden Cumhur İttifakı’nın AK Partili Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, şehrin yaşadığı sorunları çözüm odaklı anlayışla aşacaklarını söyledi.





Ankara’ya altın dokunuş

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarını başkentin dört bir yanında sürdürüyor. Altınok esnafla, vatandaşla, sivil toplum kuruluşlarıyla yaşlı genç her kesimle buluşuyor. Hem vatandaştan gelen talepleri dinliyor hem de projelerini anlatıyor. Öğrencilere yönelik müjdelerini; sosyal destek, sanayi, tarım, ulaşım ve turizme yönelik yapacağı projelerini Ankaralılarla paylaşıyor.

Bursa tüm gücüyle deprem bölgesinde

Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından AFAD’ın koordinasyonu ile hemen harekete geçen Bursa, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediyeleriyle bölgede hem arama kurtarma hem de sosyal destek anlamında büyük bir mücadele sergiliyor. Büyükşehir, ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve gönüllülerle birlikte toplam 2177 personel, 311 araç, 212 iş makinesi, 7 arama kurtarma köpeği ve Bursa’dan giden 350 ayni yardım TIR’ı ile depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Yeni Yüzyıla Kocaeli imzası

Kocaeli’de yeni yüzyılın dev projeleriyle yeni ve dinamik bir dönem başlıyor. Kocaeli’de bu yüzyıl yerel kalkınmanın, sürdürülebilir politikaların, istikrarın, güçlü iletişimin, verimliliğin, bilimsel aklın yüzyılı olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019-2024 dönemini, “yerli yerinde hizmet dönemi” olarak tamamladı. Kaynakların doğru ve verimli kullanımı ile dengeli bir şehir kalkınmasında örnek bir tablo ortaya koydu. Yerli yerinde ekonomik yönetim ve belediye bütçesinin doğru kullanılması ile kredi notunu yükselten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin yeni yüzyılı için kolları sıvadı.



