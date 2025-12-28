Türkiye’de temel bilimlerin önemi YTÜ'de ele alındı: Yeni eğitim modelinin sunacağı katkılar paylaşıldı

Türkiye’de temel bilimlerin mevcut durumu ve bu alandaki eğitimin geleceği, Maarif Platformu tarafından organize edilen özel bir programda ele alındı. Program kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salim Yüce, Türkiye’de temel bilimler eğitiminin güçlendirilmesine yönelik stratejik bir adım olarak geliştirilen “YTÜ FEF Temel Bilimler Eğitimi Modeli”nin detaylarını paylaştı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salim Yüce

Sunumda, temel bilimlerin bilimsel kalkınmadaki önemi vurgulanırken, önerilen ve halen uygulanan yeni modelin eğitim sistemine sunacağı katkılar ve uygulama yöntemleri katılımcılara aktarıldı. Maarif Platformu Çarşamba Sohbetleri’nin 34. oturumunda düzenlenen programın moderatörlüğünü ÇOMÜ’den Doç. Dr. Gürkan Ergen üstlendi.





Programda, Türkiye’de fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerinin kontenjan sorunları, istihdam kaygıları ve toplumsal algıdaki değişim ele alındı. Prof. Dr. Yüce, temel bilimlerin mühendislikten tıbba kadar birçok uygulamalı alanın ana kaynağı olduğunu vurguladı.





'Temel Bilimler Eğitimi Modeli yapısal bir müdahale'

YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi’nde geliştirilen Temel Bilimler Eğitimi Modeli’nin yapısal bir müdahale olduğunu belirten Yüce, modelin üç temel ayak üzerine kurulduğunu ifade etti. Bu kapsamda müfredata yapay zekâ okuryazarlığı, veri analitiği, kodlama ve hesaplamalı yöntemlerin entegre edildiği, akademisyenler, mezunlar, sektör temsilcileri ve öğrencilerden oluşan komisyonlarla sürecin şekillendirildiği aktarıldı. Ayrıca öğrencilerin, ar-ge odaklı sertifikalarla mezun olduğu belirtildi.





İki yıllık uygulama sürecinde öğrenci motivasyonunun arttığı, kariyer planlarının netleştiği, üniversite-sanayi iş birliklerinin hız kazandığı ve sertifika sahibi mezunların istihdamda daha avantajlı hâle geldiği kaydedildi.





Prof. Dr. Yüce, modelin yalnızca müfredat güncellemesiyle sınırlı olmadığını, yapay zekâ okuryazarlığı, veri analitiği, etik, toplumsal sorumluluk ve disiplinlerarası düşünme becerilerini kapsayan bütüncül bir yapı sunduğunu belirtti. Model kapsamında “Yapay Zekâya Giriş”, “Temel Bilgisayar Teknolojilerine Giriş”, “Kariyer Planlama ve Mesleki Etik” ile “Sosyal Sorumluluk ve Adalet” derslerinin tüm bölümler için ortak olarak verildiği aktarıldı.





Uluslararası kıyaslama komisyonları kuruldu

Modelin geliştirilme sürecinde uluslararası kıyaslama komisyonları kurulduğu, öğrencilerden mezunlara ve sektör temsilcilerine kadar geniş bir paydaş grubuyla ihtiyaç analizi yapıldığı ifade edildi. Ayrıca modelin tanıtımı amacıyla hazırlanan “Temel Bilimler Eğitimi Modeli Tanıtım Kataloğu”nun üniversitelere gönderildiği açıklandı.

Prof. Dr. Osman Çakmak Prof. Dr. Said Ceyhan

Programın ardından Maarif Platformu bünyesinde oluşturulan Bilimsel Çalışma Grubu tarafından, Türkiye’de temel bilimler eğitimine ilişkin kapsamlı bir analiz ve değerlendirme raporu hazırlandı. Rapora Prof. Dr. Osman Çakmak, Prof. Dr. Said Ceyhan, Prof. Dr. Dursun Ali Tokel, Doç. Dr. Mehmet Ali Gündoğdu ve Doç. Dr. Gürkan Ergen imza attı.



