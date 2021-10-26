Gündem Türkiyede yakalanan MOSSAD ajanının ev arkadaşı konuştu Hiç şüphelenmedim
POLİTİKA

Türkiye'de yakalanan MOSSAD ajanının ev arkadaşı konuştu: Hiç şüphelenmedim

MİT'in operasyonu ile gözaltına alınan 15 Mossad ajanından biri olan Muhammed Salhab'ın Konya'daki eski ev arkadaşı Amr Mansour konuştu. Salhab'ın bir kez İsviçre'ye gittiğine şahit olduğunu anlatan Mansour, "Uzmanlık eğitimini Avrupa'da almak istiyordu. Bunun için de İsviçre'de bir dernekle irtibatlı olduğunu söylemişti. Ben hareketlerinden hiç şüphelenmedim" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Türkiyede yakalanan MOSSAD ajanının ev arkadaşı konuştu: Hiç şüphelenmedim
Muhammed Salhab'ın Konya'daki eski ev arkadaşı Amr Mansour.

İsrail'in yurt dışındaki yöneticileriyle irtibatlı olduğu ortaya çıkan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Muhammed Salhab'ın bir dönem aynı evde kaldığı ve aynı şirkette birlikte görev yapan arkadaşı Amr Mansour, yaşananlara inanamadığını söyledi.

1,5 YIL BOYUNCA BİRLİKTE KALDI

Amr Mansour 1,5 yıl boyunca Muhammed ile aynı evde kaldığını ve 7 ay önce de evden ayrılarak başka bir yere taşındığını anlattı. Amr Mansour, "Bu süre içerisinde Muhammed'in hiçbir hareketinden şüphelenmedim. Ben Muhammed'in tuzağa düşmüş olduğunu düşünüyorum. 1,5 yıl beraber kaldık. 7 ay önce ben evden ayrıldım. İstanbul merkezli eğitim-danışmanlık merkezini ben kurdum. Birkaç ay birlikte çalıştık sonra o derslerinin yoğunluğu nedeniyle ayrıldı. Resmi olarak Muhammed'in şirkette bir alakası yoktu" dedi.

MİT, İsrail gizli servisi MOSSAD’a çalışan ajan ağını çökertti. 15 kişiden biri olan Filistinli Tıp Fakültesi öğrencisi M.S.’yi İsrail’in kaçırdığı iddia ediliyordu.n
MİT, İsrail gizli servisi MOSSAD’a çalışan ajan ağını çökertti. 15 kişiden biri olan Filistinli Tıp Fakültesi öğrencisi M.S.’yi İsrail’in kaçırdığı iddia ediliyordu.n

''UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN YURT DIŞINA GİTTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ''

Muhammed Salhab'ın İsviçre'ye gittiğine şahit olduğunu da belirten Mansour, "Yurtdışına çıktığından haberim vardı. Hatta ailesinin de haberi vardı. Muhammed Türkiye'deki eğitiminden sonra uzmanlık eğitimi için Avrupa'ya gitmek istiyordu. Bunun için de Avrupa'da bir dernekle irtibata geçmişti. Arkadaşlarına da o dernekle görüştüğünü söylemiş. İtalya'da eğitim görmek istiyordu. Böyle bir hayali vardı" diye konuştu.

MADDİ DURUMU İYİYDİ

Muhammed Salhab'ın maddi durumunun da iyi olduğunu ifade eden Mansour, "Muhammed'in maddi durumu gayet iyiydi. Ailesinin de Filistin'de maddi durumu iyiydi. Ben aileyi Filistin'den de tanıyorum. Ailesinden gelen 500 doların yarısını ihtiyacı olan öğrencilere verirdi" şeklinde konuştu.

İsrail kaçırmış dediler: Mossad ajanı çıktı
GÜNDEM
İsrail kaçırmış dediler: Mossad ajanı çıktı

Soros ne ise Kavala odur
GÜNDEM
Soros ne ise Kavala odur

MİT'ten nefes kesen operasyon: İran ajan şebekesi çökertildi
OYNAT 00:52
MİT'ten nefes kesen operasyon: İran ajan şebekesi çökertildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet, İranlı eski bir askeri kaçırmaya çalışan ajan şebekesine suçüstü yaptı. Alınan bilgiye göre, Van'da ikamet eden İranlı eski asker M.A'yı İran'a kaçırmak üzere gönderilen 2'si İran ajanı 8 kişi, MİT ve Van Emniyet Müdürlüğünün 24 Eylül 2021'deki operasyonuyla yakalandı. Devam eden operasyonda 6 Türk vatandaşından oluşan diğer şebeke üyeleri de yakalandı.
Şişlide korku dolu anlar

Şişli'de korku dolu anlar

​Öğrencileri taşıyan servis aracı alev alev yandı.
Şırnaklı çift dünyayı dolaşıyor

Şırnaklı çift dünyayı dolaşıyor

Hayvancılıktan sağladıkları gelirle 35 ülke 85 şehri gezdiler.
Savunma sanayisi 2022de de hız kesmeyecek: Yerlilik oranının yüzde 71den 73e çıkarılması amaçlanıyor

150 bin TL'nin altında sıfır otomobil kalmadı: İşte marka marka son fiyatlar

150 bin TL'nin altında sıfır otomobil kalmadı: İşte marka marka son fiyatlar

Trakya Üniversitesi'nde akademisyen kıyımı yapıldı. Yerlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edenler getirildi.

Mektupta, 600 HDP'liye getirilebilecek siyaset yasağına karşı önlemler anlatıldı.

​Sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak.

​15 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı.

Hazırlıksız yakalanan çok sayıda araç yolda kaldı.

​'Dur' ihtarına uymayıp beş kilometre kaçtı.

​10 büyükelçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti sonrası geri adım attı.

​Türkiye Uluslararası Astronot Federasyonuna resmen üye oldu.

Müstafi Amiral Cihat Yaycı, Yeni Şafak için yazdı.

​Sosyal hayatı yoğun ve geç saatlere kadar TV izliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.