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SİNOP

Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il belli oldu

Türkiye’de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olan Sinop’ta vatandaşlar bu durumu ’emekli şehri’ olmasına bağladı.

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Haber Merkezi İHA
Türkiyede yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il belli oldu
Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il belli oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından illere göre yaş verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre yüzde 20,1 ile en yaşlı nüfusu barındıran il Sinop olurken, ikinci yüzde 19,2 ile Kastamonu ve üçüncü yüzde 17,8 ile Artvin oldu.
TÜİK hesaplamalarına göre, toplam nüfus içinde en yüksek olduğu il sayısı 2016 yılında 8 iken, 2021 yılında 22 oldu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının en yüksek olacağı il sayısının 2025 yılında 33’e çıkacağı tahmin edildi.

TÜRKİYE'NİN EMEKLİ KENTİ


Rasim Akliman(70), “Sinop, Türkiye’nin emekli kenti. Nüfus az, mutlu kent. Yaşlı nüfusu olması da emekli kenti olması. Emekli olanların başka bir yere gitmemesi, buraya yerleşmesi. Sinop, Kastamonu, Çankırı mesela yakın illerde işsizliğin en fazla olduğu il Sinop. Onun için de göç veriyor. Mesela İstanbul’da 500 bin üzerinde Sinoplu var, neden var? İşsizlikten. Daha önce gidip yerleşmişler olan bu” ifadelerini kullandı.

OKUYAN NESİL GİDİYOR


Mertol Taşkın(67), “Sinop’ta iş sahası olmadığı için okuyan nesil gidiyor. Benim iki tane çocuğum var, ikişer tane üniversite bitirdiler, burada iş bulamadıkları için doğru İstanbul’a gittiler, orada iş buldular. Yaşlı diye bir şey yok, Sinop’un genci, okuyan gelmiyor” dedi.
Ayşe Ozan(60), işsizlik nedeniyle Sinop’un çok göç verdiğini dile getirdi.


Erdoğan Doğan(59), “Sinop’ta zaten emekli çok, yaşlı insanlar çok. Bir memur dışarıda olduğunda Sinop’tan ev alıyor, emekli olan Sinop’ta kalıyor. Onun için en yaşlı il Sinop. Ben de bu gruba dâhilim” diye konuştu.

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