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ANKARA

Türkiye'den Bulgaristan kararı: 90 günlük kalış için vize istenmeyecek

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre; Türkiye, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye seyahati ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyeden Bulgaristan kararı: 90 günlük kalış için vize istenmeyecek
Foto/arşiv

Türkiye, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye seyahati ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün kalış süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'yi 944 bin 366 Bulgaristan vatandaşı ziyaret etti. Bulgaristan'dan gelen ziyaretçiler, Türkiye'ye aynı dönemde gelen ziyaretçilerin yüzde 8,3'ünü oluşturdu.

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Vizesiz gidilebilecek ülkelere bir yenisi daha eklendi
FOTOĞRAF 55
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Antigua ve Barbuda<br><br>180 gün vizesiz.
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Arjantin<br><br>90 gün vizesiz.
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Birleşik Arap Emirlikleri<br><br>30 gün vizesiz.
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Arnavutluk<br><br>90 gün vizesiz.
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Azerbaycan<br><br>90 gün vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.
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Bahamalar<br><br>240 gün vizesiz.
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Bahreyn<br><br>30 gün vizesiz.<br>
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Andorra<br><br>90 gün vizesiz. Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.
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Barbados<br><br>180 gün vizesiz.<br>
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Belarus<br><br>30 gün vizesiz.<br><br>
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Bolivya<br><br>90 gün vizesiz.
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Bosna-Hersek<br><br>180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
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Brezilya<br><br>90 gün vizesiz.
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Britanya Virjin Adaları<br><br>30 gün vizesiz.
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Brunei<br><br>30 gün vizesiz
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Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)<br><br>30 gün vizesiz.
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Dominik Cumhuriyeti<br><br>30 gün vizesiz. Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda \"ülkeye giriş\" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan \"turist kartı\" alınması gerekmektedir.
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Endonezya<br><br>30 gün vizesiz.
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Ermenistan<br><br>21 gün vizesiz.
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Fas<br><br>90 gün vizesiz.
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Fiji<br><br>90 gün vizesiz.
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Fildişi Sahili<br><br>90 gün vizesiz.
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Filipinler<br><br>30 gün vizesiz.
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Güney Afrika<br><br>30 gün vizesiz.
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Güney Kore<br><br>90 gün vizesiz.
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Hong Kong<br><br>90 gün vizesiz.
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Jamaika<br><br>90 gün vizesiz.
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Japonya<br><br>90 gün vizesiz.
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Karadağ<br><br>90 gün vizesiz.
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Katar<br><br>180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz
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Komor Adaları<br><br>90 gün vizesiz.
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Kosta Rika<br><br>30 gün vizesiz.
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Kuveyt<br><br>90 gün vizesiz.
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Lübnan<br><br>90 gün vizesiz.
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Madagaskar<br><br>30 gün vizesiz.
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Nijer<br><br>180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
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Makedonya<br><br>180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
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Maldivler<br><br>30 gün vizesiz.
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Mauritius<br><br>180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
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Mozambik<br><br>28 gün vizesiz.
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Niue<br><br>30 gün vizesiz.
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Palau<br><br>30 gün vizesiz.
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Panama<br><br>180 gün vizesiz.
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Peru<br><br>180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
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Saint Vincent ve Grenadinler<br><br>30 gün vizesiz.
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Samoa<br><br>60 gün vizesiz.
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San Marino<br><br>Vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız İtalya olacak. İtalya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. San Marino'ya giriş çıkışta pasaport kontrolü yapılmıyor.
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Senegal<br><br>90 gün vizesiz.
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Singapur<br><br>30 gün vizesiz.
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Solomon Adaları<br><br>90 gün vizesiz.
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Tayland<br><br>30 gün vizesiz.
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Turks ve Caicos Adaları<br><br>90 gün vizesiz.
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Tuvalu<br><br>30 gün vizesiz.
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Ukrayna<br><br>180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
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Vizesiz gidilebilecek ülkeler
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Yaz ayının gelmesi ve okulların tatil olmasıyla birlikte birçok kişi tatil planları yapmaya başladı. Çoğu insan yurt içindeki tatil yerlerini tercih ederken yurt dışında tatil yapmak isteyenler de arama motorlarında vizesiz gidilebilecek ülkeleri araştırmaya başladı. Peki Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Hangi ülkelere vizesiz gidilebilir? Vizesiz gidilebilecek yerler nereler? Son yapılan bir anlaşmayla birlikte artık bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den vize istemeyecek. İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler..

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