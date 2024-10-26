Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye'den dünyaya İsrail uyarısı: Büyük bir savaşın eşiğindeyiz

Türkiye'den dünyaya İsrail uyarısı: Büyük bir savaşın eşiğindeyiz

Lokman Özdemir
13:2326/10/2024, суббота
G: 26/10/2024, суббота
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in İran'a yönelik saldırısına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in İran'a yönelik saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail'in dün gece İran'a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in dün gece İran'ın başkenti Tahran'a yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yapıldı.


Açıklamada
"İsrail'in dün geve İran'a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz"
ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklama şöyle;

İsrail’in İran’a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir.




İsrail’in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir.

Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz.

Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz.

Orta Doğu’da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır.


Ne olmuştu?


Terör devleti İsrail, İran'ın geçtiğimiz aylardaki saldırılarına misilleme olarak ülkedeki askeri üslere dün gece boyunca hava saldırıları düzenledi.


İran devlet medyasına göre, İran ordusu bu saldırılarda iki askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İran, saldırıların "sınırlı hasar" verdiğini açıkladı,
"kendini savunma hakkı olduğunu"
duyurdu.



#Dışişleri Bakanlığı
#İran
#İsrail

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
428 Nerenin alan kodudur? 0428 telefon kodu hangi şehrin? Türkiye alan kodları