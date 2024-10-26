Türkiye'den dünyaya İsrail uyarısı: Büyük bir savaşın eşiğindeyiz

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in İran'a yönelik saldırısına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail'in dün gece İran'a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir." denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in dün gece İran'ın başkenti Tahran'a yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada
"İsrail'in dün geve İran'a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz"
ifadelerine yer verildi.
Yapılan açıklama şöyle;
İsrail’in İran’a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.
Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir.
İsrail’in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir.
Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz.
Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz.
Orta Doğu’da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır.
Ne olmuştu?
Ne olmuştu?
Terör devleti İsrail, İran'ın geçtiğimiz aylardaki saldırılarına misilleme olarak ülkedeki askeri üslere dün gece boyunca hava saldırıları düzenledi.
İran devlet medyasına göre, İran ordusu bu saldırılarda iki askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İran, saldırıların "sınırlı hasar" verdiğini açıkladı,
"kendini savunma hakkı olduğunu"
duyurdu.
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