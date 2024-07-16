Türkiye'den Gazze diplomasisi: Dışişleri Bakanı Fidan Heniye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan El Suud ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin "Cumhurbaşkanımızın Suriye çağrısı önemlidir ve dikkate alınmalıdır." dedi. Suriye'deki muhaliflerle ilgili Türkiye'nin tavrının değişmediğini vurgulayan Bakan Fidan, "Suriyeli muhaliflerin özgür kararı esastır. Biz ancak burada yapıcı bir rol oynayabiliriz. Onları yarı yolda bırakmamız gibi bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.