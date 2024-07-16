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Türkiye'den Gazze diplomasisi: Dışişleri Bakanı Fidan Heniye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

23:14 - 16/07/2024 Salı
Güncelleme: 00:09 - 17/07/2024 Çarşamba
AA
Arşiv - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile telefonla görüştü.
Arşiv - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile telefonla görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile bugün (16 Temmuz) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de felaket seviyesine varan insani durum ele alındı, özellikle Gazze'nin kuzeyinde artan açlık ve hastalıklar sonucu ortaya çıkan kaygı verici gelişmeler değerlendirildi. Ayrıca, ateşkes müzakerelerindeki son durum görüşüldü" denildi.




#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
#İsmail Heniye
#Hamas
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