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Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama: Pakistan'ı mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz

Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama: Pakistan'ı mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz

23:435/03/2025, Çarşamba
AA
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Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 12 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralanmıştı.
Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 12 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün düzenlenen terör saldırısını kınandığı belirtildi. Açıklamada, ''Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan'ı, terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz.'' ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bakanlık, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün meydana gelen terör saldırısını kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan'ı, terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Pakistan'da dün askeri tesise yönelik düzenlenen intihar saldırılarında ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 12 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralanmıştı.


#Dışişleri Bakanlığı
#Pakistan
#terör saldırısı

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