Pakistan’la enerjik iş birliği

Ankara ve İslamabad arasındaki güçlü diplomatik ilişkiler, enerji sektörüne de taşınıyor. Pakistan, Türkiye'nin ülkeye hidrokarbon kaynaklarının keşfi ve geliştirilmesi için yatırım yapmasını istiyor. Pakistan'da belirlenen blokların işletilmesi konusunda bir anlaşmaya varılabilirse, bu projeye Türk ve uluslararası finansman sağlanması da gündeme gelecek.





PETROL GELİR PAYLAŞIMI MODELİ

Türkiye'nin bu süreçte Somali kıyılarında yürüttüğü sismik araştırmalar önemli bir referans noktası olarak değerlendiriliyor. Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Somali açıklarında üç büyük bloğu haritalandırmaya devam ederken, Türkiye’nin bölgesel enerji iş birliklerindeki tecrübesini Pakistan’a taşıma niyeti de dikkat çekiyor. Türkiye’nin, Somali ile yaptığı petrol gelir paylaşımı modeline benzer bir anlaşmayı Pakistan ile de yapabileceği belirtiliyor.





ENERJİ DİPLOMASİSİ İÇİN STRATEJİK ÖNEMDE

Ancak bu süreçte karşılaşılan en büyük engellerden biri, Batılı petrol devlerinin bölgede kontrolü ellerinde tutma çabası. Türkiye, Pakistan’a sürdürülebilir ve adil bir iş birliği modeli sunarak, her iki ülkenin de enerji alanında maksimum fayda sağlamasını hedefliyor. Küresel enerji piyasasında güçlü oyuncuların etkisine rağmen, Pakistan’ın kendi çıkarlarını koruyarak Türkiye ile ortak bir yol haritası belirlemesi, ülkenin enerji güvenliğini artıracak. Enerji alanındaki bu olası iş birliği, hem Pakistan’ın enerji ihtiyacına çözüm sunacak hem Türkiye'nin bölgesel enerji diplomasisinde yeni bir sayfa açmasını sağlayacak.





Derinleşen ortaklığa yeşil ışık

Oruç Reis sismik araştırma gemisi şu anda Somali kıyısı boyunca her biri 5.000 kilometrekareden fazla olan 3 ayrı açık deniz bloğunu haritalıyor. Çalışmaların yüzde 50'sini tamamlayan Oruç Reis, mayıs ayına kadar bu projeyle meşgul olacak. Bu da Türkiye ile Pakistan'ın enerji alanındaki iş birliği düşüncesini somut bir zemine taşımak için zaman sağlayacak. Son olarak geçtiğimiz yıl Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliğinde bir araya gelen Pakistan Enerji ve Petrol Bakanı Muhammed Ali ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpraslan Bayraktar, hidrokarban arama, madencilik, elektrik üretimi ve dağıtımı başta olmak üzere iki ülke arasındaki enerji iş birliği imkanlarını değerlendirmişti.



