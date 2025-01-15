E-ticarette güçlü iş birliği

Vodafone’lulara Özel Hepsiburada platformu ve iş birliğinin detayları, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin’in katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, "Hİki lider teknoloji şirketinin güç birliği sayesinde, bir yılda müşterilerimize 1,5 milyar TL değerinde fayda sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise, şunları söyledi: " Vodafone’un sürekli avantajlar sunan müşteri memnuniyeti odaklı vizyonu ve Hepsiburada’nın e-ticaret uzmanlığını buluşturan bu işbirliğiyle, müşterilerimize benzersiz bir alışveriş deneyimi vaat ediyoruz. Bu yeni platformla müşterilerimiz, daha geniş ürün seçeneklerine, özel indirimlere ve alışveriş yaptıkça kazanacakları GB gibi ödüllere erişebilecek" Vodafone’lulara Özel Hepsiburada platformunu ziyaret eden müşteriler, GB kazanımı, indirimler, promosyonlar gibi ayrıcalıklara da sahip olacak. Vodafone, lansmana özel olarak, müşterilerine ilk alışverişte 10 GB internet hediye edecek. Ayrıca, Vodafone’lulara özel indirimler, hediye çeki veya Çark çevirerek kazanılan indirim kodları sunulacak.