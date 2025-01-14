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Türk Hava Yolları'ndan 10 yıl sonra ilk sefer

Türk Hava Yolları'ndan 10 yıl sonra ilk sefer

12:1914/01/2025, Salı
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THY İstanbul-Bingazi hattında haftada 3 sefer yapacak
THY İstanbul-Bingazi hattında haftada 3 sefer yapacak

Türk Hava Yolları (THY), 10 yıl aranın ardından bugün Libya'nın Bingazi şehrine seferlere yeniden başladı. İstanbul-Bingazi hattında haftada 3 uçuş gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın (THY) Libya'nın Bingazi şehrine yönelik seferlerine bugün yeniden başladığını açıkladı.


Uraloğlu, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insanın yaşadığı konumda olduğunu söyledi. Uraloğlu, Türkiye'nin yolcu sayısının geçen yıl sonunda 236 milyonu aştığını, sayının bu yıl 250 milyonun üstüne çıkmasını öngördüklerini bildirdi.


10 yıl sonra ilk sefer


Bakan Uraloğlu, Aralık 2024 itibariyle dış hatlardaki uçuş noktası sayısını 349'a çıkardıklarını belirterek "THY, tarihi bağlarımızın olduğu Libya'nın Trablus seferlerine devam ediyor" dedi.


Uraloğlu, şunları kaydetti:
"THY'miz Libya'nın Bingazi şehrine seferlerine de bugün itibarıyla tekrar başladı. Haftada 3 seferle yolcularımızı Bingazi'ye taşıyacağız. THY, Bingazi seferlerine 5 Mayıs 2009'da başlamıştı ve 5 Ocak 2015'te uçuşlar askıya alınıncaya kadar olan dönemde düzenli seferler gerçekleştirmişti. 10 yıldır aktif uçuş yapılmayan Bingazi seferleri aradan geçen sürenin ardından tekrar başlamış oldu."


#Türk Hava Yolları
#THY
#Bingazi

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