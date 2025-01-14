Türk Hava Yolları'ndan 10 yıl sonra ilk sefer

"THY'miz Libya'nın Bingazi şehrine seferlerine de bugün itibarıyla tekrar başladı. Haftada 3 seferle yolcularımızı Bingazi'ye taşıyacağız. THY, Bingazi seferlerine 5 Mayıs 2009'da başlamıştı ve 5 Ocak 2015'te uçuşlar askıya alınıncaya kadar olan dönemde düzenli seferler gerçekleştirmişti. 10 yıldır aktif uçuş yapılmayan Bingazi seferleri aradan geçen sürenin ardından tekrar başlamış oldu."