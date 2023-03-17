Türkiye’nin acısı bizim de acımızdır

Türkiye’de meydana gelen 2 büyük depremin ardından İslam dünyası Türkiye için seferber oldu. Balkanlar’dan Asya’ya birçok yardım kuruluşu, depremin ilk gününden itibaren Türkiye’ye yardım kampanyaları düzenlendi. Yardım kampanyalarının yanında birçok İslam ülkesinden arama kurtarma ekipleri Türkiye’ye gönderildi. Bosna Hersek Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac, “Türkiye’deki depremleri Bosna Hersek’te yaşanmış gibi hissettik. Türkiye halkının her daim yanındayız. Onlar bizim kardeş ülkemiz, yaşadıkları acıları biz de yaşadık” dedi.

BOSNA’DA YARDIM SEFERBERLİĞİ

Vrbanjac, depremlerin ardından başlayan seferberliği şöyle anlattı: “Türkiye’deki depremleri Bosna Hersek’te yaşanmış gibi hissettik. Haberi duyduğumuz anda hemen farklı yardım kampanyaları başlattık. Bosna, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere 100’den fazla TIR gönderdik. İlk defa bu kadar büyük bir yardım kampanyası düzenledi. Depremlerin üçüncü gününde İHH ile birlikte Kahramanmaraş’a ulaştık. O günden bu yana çadır kentlerde ve belirli merkezlerde kalan depremzedelere yemek dağıtımı yapıyoruz. Cuma namazlarında gıyabi cenaze namazları kılınıp, depremzedeler için nakdi yardımlar toplandı. AFAD koordinasyonunda 5 milyon avrodan fazla bir miktar, ilgili hesaplara gönderildi.”

TÜRKİYE TÜRKİYE’DEN İBARET DEĞİL

Makedonya Gostivar Türkleri Yardımlaşma ve Kalkınma Dernek Başkanı Hüseyin Korbayram, depremin ardından yardım gönderebilmek için 5 arkadaş toplanıp bir dernek kurduklarını söyledi ve şöyle devam etti: “Türkiye’ye yardım gönderilmesi gerekiyordu ve biz de Gostivar’daki Türk kardeşlerimizle birlikte hemen organize olduk.

3 gün içerisinde 2 TIR eşyayla yaklaşık 20 bin avro civarında nakit topladık. Allah bir daha böyle felaketler göstermesin. Türkiye, Türkiye’den ibaret değildir. Türkiye’nin

acısı bizim acımızdır. Her zaman Türkiye’nin yanındayız.”

Elimizden ne geliyorsa yapacağız

Pakistan’da faaliyet gösteren Beytusselam Vakfı Direktörü Muhammed Feraz Seyyid, Türkiye için kışlık çadır, gıda paketleri, battaniye, tıbbi malzeme ve taşınabilen küçük sağlık ocakları gönderdiklerini söyledi. Seyyid yaptıkları yardımları şöyle anlattı: “Adıyaman Valiliği’yle birlikte 26 bin dolar nakit para dağıttık. 2017’den beri AFAD, Türk Kızılayı ve Diyanet ile birlikte çalışıyoruz. Aynı zamanda AFAD ile birlikte Türkiye’de ekmek tesislerimiz var. Böylelikle yardımlarımızı daha da çoğaltıyoruz. Pakistan geneli 150 bin battaniye ve 55 bin kışlık çadır, ilaveten

30 bin kışlık çadır eklenecek. Her gün uçak kalkıyor, aynı zamanda deniz yoluyla da sevkiyat gerçekleştiriyoruz. Türkiye, bütün Müslüman ülkelere yardım ediyor. Bizde de sel felaketi olduğunda bize çok yardımcı oldu. Türkiye bir abi gibi bizi kucakladı bize yardım etti. Onların yaşadığı bu zorlu günde de bizim onların yanında olmamız ahlaki bir sorumluluktur.”











