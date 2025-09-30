Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sekiz ülkeden ortak Gazze açıklaması

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sekiz ülkeden ortak Gazze açıklaması

00:5530/09/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Açıklamada, bölgede barışım sağlanması için ABD ile ortaklığın önemi vurgulandı.
Açıklamada, bölgede barışım sağlanması için ABD ile ortaklığın önemi vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze'de ateşkese yönelik plana ilişkin sekiz ülkeden ortak açıklama yapıldı. Türkiye, Ürdün, BAE, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanlarının açıklamasında Trump’ın liderliği ve Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabalarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Ayrıca söz konusu anlaşmanın İsrail'in Gazze'den tam geri çekilmesini içerdiği de kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Katar Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları, ABD’nin Gazze’deki savaşı bitirme çabaları hakkında ortak açıklama yaptı.

"Trump'ın çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz"

Yapılan ortak açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Katar Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları, Başkan Donald J. Trump’ın liderliğini ve Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabalarını memnuniyetle karşılamakta ve barışa giden yolu bulma konusundaki iradesine duydukları güveni ifade etmektedirler" denildi.

"Anlaşma İsrail'in tam geri çekilmesini içeriyor"

Bölgede barışım sağlanması için ABD ile ortaklığın öneminin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlar, bölgede barışın sağlanmasında ABD ile ortaklığın önemini vurgulamaktadırlar. Bakanlar, bölge halkları için barış, güvenlik ve istikrarı temin edecek şekilde, anlaşmanın sonuçlandırılması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla ABD ve ilgili taraflarla olumlu ve yapıcı bir şekilde angaje olmaya hazır olduklarını teyit etmişlerdir. Bakanlar ayrıca, Gazze’deki savaşı sona erdirmek için ABD ile birlikte çalışmaya yönelik ortak taahhütlerini bir kez daha teyit etmişlerdir. Bu kapsamlı anlaşma; Gazze’ye yeterli insani yardımın kesintisiz ulaştırılmasını, Filistinlilerin yerinden edilmemesini, rehinelerin serbest bırakılmasını, tüm tarafların güvenliğini garanti altına alacak bir güvenlik mekanizmasını, İsrail’in tam geri çekilmesini, Gazze’nin yeniden inşasını ve uluslararası hukuka uygun olarak, Gazze’nin Batı Şeria ile tam entegrasyonunu öngören iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolunun oluşturulmasını içermektedir. Bu unsurların, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından kilit önemde olduğu vurgulanmaktadır."



#Gazze
#Ateşkes
#Donald Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış saati uygulaması 2025: Saatler geri alınacak mı, ne zaman alınacak? Türkiye’de kış saati uygulaması var mı? İşte kış saati detayları