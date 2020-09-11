Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Türkiyenin üçüncü sondaj gemisi Kanuni kırmızı beyaza boyandı, Türk bayrağı işlendi
MERSİN

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' ​kırmızı beyaza boyandı, Türk bayrağı işlendi

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' kırmızı beyaza boyandı, Türk bayrağı işlendi

Mersin’in Silifke ilçesinde bakıma alınan Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi "Kanuni", Akdeniz’e açılmak için gün sayıyor. Bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinde sona gelinen Kanuni, kırmızı beyaza boyanarak üzerine Türk bayrağı işlendi. Sondaj gemisinin denizlere açılmasına az bir zaman kaldı.

Haber Merkezi İHA
2012 yılında Güney Kore’de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya’da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı.
2012 yılında Güney Kore’de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya’da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı.

Türkiye’nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için "Fatih" ve "Yavuz" gemilerine ek olarak satın aldığı "Kanuni" isimli sondaj gemisinin, Mersin’in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkisindeki NATO Limanında bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanma aşamasına getirilip, denizlere açılmasına az bir zaman kaldı.

2012 yılında Güney Kore’de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya’da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı.

Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor: Bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başladı
GÜNDEM
Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor: Bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başladı

DHA

Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi


  • Türkiye’ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' Türkiye’de
EKONOMİ
Üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' Türkiye’de


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mart ayında yaptığı açıklamada, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeliyle Türkiye’ye giriş yapan Kanuni’ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Kovid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını açıklamıştı. Geniş bir ekiple, Kanuni’nin bakım çalışmaları sürüyor.


AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt yaptığı açıklamada, "Bir ay önce İncekum mevkisinde demirleyen Kanuni gemimizin gerekli bakım, güncelleme ve geliştirme çalışmaları yapılıyor. Boya aşamaları bitti. Ay yıldızlı bayrağımız tamamlandı. Teknik çalışmalar devam ediyor. İnşallah Karadeniz’de nasıl gaz rezervi bulduysak umuyorum ki Doğu Akdeniz’de de aradığımızı bulacağız. Fransa ve Yunanistan ne kadar saldırırsa saldırsın. Bu çabaları boşa çıkacaktır. Milli değerlerimizin yanındayız. İnşallah Doğu Akdeniz’de gaz ya da petrol buluruz. Bu çalışmaların Silifke’de yapılması ayrıca bizi mutlu etmektedir" dedi.

Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2
OYNAT 03:51
Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2
Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını gösterirken vatanın sınırlarının 783 bin km kareden ibaret olmadığını üç tarafımızı çeviren denizlerdeki sınırlarımız olan 462 bin kilometrekarenin de vatanın bir parçası olduğu görüşüne dayanıyor.


Abone Ol Google News
CHPde koronavirüs vakaları artınca Genel Merkez personelinin evden çalışması kararlaştırıldı

CHP'de koronavirüs vakaları artınca Genel Merkez personelinin evden çalışması kararlaştırıldı
Ders saatleri belli oldu

Ders saatleri belli oldu

​Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması.
Gerçeklerden kopukhukuki dayanaktan yoksun

Gerçeklerden kopuk
hukuki dayanaktan yoksun

​Türkiye'den AB'nin Doğu Akdeniz bildirisine sert tepki.
Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tecavüzle suçlanan CHP'li belediye başkanı konuştu.

Çevrecinin acı sonu

Çevrecinin acı sonu

​Araştırmaya gittiği yerliler okla öldürdü.

Cüneyt Arkın da<br>yeni akıma uydu

Cüneyt Arkın da
yeni akıma uydu

​Büyük ustanın 51 yıl öncesi ve sonrası...

​Operasyonların perde arkasındaki gizli kahraman.

​Türkiye'nin Karadeniz'den sonra yeni hedefi.
18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü: Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı
Gündem

18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü: Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı

Adana’da eşi evde olmadığı sırada Fadime Şafak'ın evine girip vahşice öldüren katil zanlısı 18 yıl sonra geçtiğimiz ay yakalanmıştı. Kadına cinsel istismarda bulunmak isterken öldüren katil zanlısının ifadesindeki “O bana saldırdı bağırdı bende susturmak için yastıkla ağzını kapatırken boğulmuş” yalanını adli tıbbın “Elle boğularak öldürülmüştür” raporu ortaya çıkardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmeden bir medeniyete sahip olmak bizim için iftihar vesilesidir. Bizler Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza etme davasına sahip çıkmayı, bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Trabzonzspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo
Spor

Trabzonzspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili kulüp Meksika ekiplerinden Tigres forması giyen Carlos Salcedo için satın alma opsiyonlu transfer teklifinde bulundu. Başarılı stoper için önerilen satın alma bedeli sonrasında, Tigres yönetimi teklifi değerlendirmeye aldı. Peki Trabzonspor'un transfer etmek istediği Carlos Salcedo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor Carlos Salcedo haberlerinin detaylarını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.