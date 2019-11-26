Türkiye'ye giriş yapacağı sırada: Kilis'te biri kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı

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CHP eski Yalova Milletvekili ve CHP’nin 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri adayı Muharrem İnce, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştüğü” iddiaları sonrası yaşananlarla ilgili CHP’li yöneticilerin İnce pay çıkarmaya çalışıyor eleştirilerine “Şerefimi kurtarmaya çalışıyorum cevabını verdi.CHP içinde bu olaylarla ilgili bir çete olduğunun altını çizen İnce, "CHP Sözcüsü çıkıp açıklama yapmalı bir şey bekliyorum. Utanmıyor musunuz beni savunmamaya" dedi.