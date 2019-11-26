Türkiye'ye giriş yapacağı sırada: Kilis'te biri kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla biri Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 şüpheli yakalandı.
- Alınan bilgiye göre, bir grup teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Yakalandıklarında yanlarında 3 de çocuk bulunan şüphelerin yapılan kontrollerinde, A.A'nın Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
İşlemleri tamamlanan şüphelilerden A.A. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
B.U. ile 3 çocuk İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.