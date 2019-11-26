Gündem Türkiyeye giriş yapacağı sırada Kiliste biri kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞlı yakalandı
KİLİS

Türkiye'ye giriş yapacağı sırada: Kilis'te biri kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı

Türkiye'ye giriş yapacağı sırada: Kilis'te biri kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı

Merkeze bağlı İnanlı köyü Suriye sınır hattında önlem alan hudut birliği askerleri, Özbek uyruklu B.U. isimli kadın ile Kazakistan uyruklu A.A'yı Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı.

Haber Merkezi AA
3 çocuk İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
3 çocuk İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla biri Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 şüpheli yakalandı.

  • Alınan bilgiye göre, bir grup teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

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Yakalandıklarında yanlarında 3 de çocuk bulunan şüphelerin yapılan kontrollerinde, A.A'nın Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden A.A. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

B.U. ile 3 çocuk İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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