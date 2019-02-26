Gündem Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı Sabotaj olduğunu düşünüyorum
İSTANBUL

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan kimyasal koku açıklaması: Sabotaj olabilir

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Sabotaj olduğunu düşünüyorum

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla’da koku paniğiyle ilgili yaptığı açıklamada "Sabotaj ihtimali olabilir. Soruşturma başlatıldı" dedi.

Haber Merkezi IHA
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İçmeler Mahallesi’nde yayılan kimyasal koku hakkında konuşarak, olayın bir sabotaj olabileceğini düşündüğünü belirtti.

KOKU NEDENİYLE PANİK YAŞANDI

Sabah saatlerinde Tuzla’da İçmeler Mahallesi’nde çevre sakinleri kimyasal koku yayıldığını fark etmişti. Olay yerine gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri kokunun kaynağının kanalizasyon hattına bırakılan kimyasal atıktan oluştuğunu tespit etti. Olay yerine gelen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı incelemeleri yerinde takip etti.

AA
İçmeler Mahallesi’nde yayılan kimyasal koku nedeniyle ekipler inceleme yapıyor.

SABOTAJ OLABİLİR

Olayla ilgili açıklama yapan Yazıcı, “İstanbul’da 950 mahalle varsa herhangi bir mahallede rögar kapağını açıp döküldüğünde olabilecek bir sorun bir aksilikten bahsediyorum. Yerleşim yeri içerisindeki iki sokağını kapsayacak bir lokal hadise, rögar kapağı açılmış içine dökülmüş, sanayi bölgesinde olsa sanayiden kaynaklandığını düşüneceğim ama burada mahallede ilk defa böyle bir şey oldu. İSKİ yetkilileri de çok ilginç buluyorlar onlar da suç duyurusunda bulunacak. Biz de bulunduk. Bu dediğim gibi her mahallede olabilir Moda’da da olabilir. Bunun bir komplo olduğunu düşünüyorum, sabotaj olduğunu düşünüyorum ya da çok aptalca bir hareketten başka bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Bunun başka bir izahı olamaz çünkü mahallede rögar kapağının açılıp dökülmesi, binlerce kapaktan bir tanesi olabilirdi. Bu bölgede 3 tane arıtma bölgesi var 3 tane gölet var ama mahalle içerisinde bir rögar kapağının açılıp da içine bir şey atılması akla ziyan. Alınan numuneler inceleniyor, neden kaynaklanabildiğine ve atığın hangi kimyasal sektörde kullanıldığına bakılıyor. Şu ana kadar 3 hasta başvurusu var ikisi yetişkin biri de çocuğundan şüphelenmiş, ayakta tedavi oldular. Hayati tehlikeleri yok” dedi.

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Tuzla'da koku paniğinin yaşandığı mahallede bir okul tatil edildi
GÜNDEM
Tuzla'da koku paniğinin yaşandığı mahallede bir okul tatil edildi

Tuzla'da kimyasal koku paniği: Sokağa döküldüler
FOTOĞRAF 32
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İstanbul ​Tuzla'da bulunan İçmeler Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir kimyasal koku paniğe yol açtı. Koku ile ilgili olarak itfaiye, polis, AKOM ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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Vatandaşlar koku sebebi ile sokağa dökülmüş durumda.
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İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere, ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulundu.
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Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince inceleme başlatıldı.
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Ekipler kanalizasyon hattına atılmış bir atık olabilme ihtimali üzerinde duruyor.​
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Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalarda gaz ölçümü yapan itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.
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Mahalle sakinlerinden İsmet İlhanlı, koku nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldığını anlatarak şunları söyledi: 'Biz gaz diye şikayette bulunduk. İGDAŞ'tan geldiler, rögorlardan çıkan koku diye. Evimi terk etmek zorunda kaldım. Sabah 05.00'ten beri bu koku var. Zannedersem rögora bir şey atmışlar diye düşünüyorum
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Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
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Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Title
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'da kimyasal koku paniği: Sokağa döküldüler
İstanbul Tuzla'da, Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun kimyasal koku paniğe yol açtı. Vatandaşlar ağır koku nedeniyle sokağa döküldü. Öte yandan Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu koku nedeniyle boşaltıldı. Öğrencilerin rahatsızlık hissetmesi üzerine okul yönetiminin öğrencileri evlerine gönderdiği öğrenildi.


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