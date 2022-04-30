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Gündem Tuzladaki patlamayla ilgili iki kişi tutuklandı
İSTANBUL

Tuzla’daki patlamayla ilgili iki kişi tutuklandı

Tuzla’da üç kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili fabrikanın sahibi ve mesul müdürü tutuklandı. İş güvenliği uzmanı için de gözaltı kararı çıkarıldı.

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Haber Merkezi DHA
Tuzla’daki patlamayla ilgili iki kişi tutuklandı
Tuzla'da patlama yaşanan fabrika

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikada dün saat 13.00 sıralarında yaşanan patlama sonrası yangın bitişikteki 5 fabrikaya daha sıçradı.

3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı patlamada birçok iş yeri ve araçta da hasar meydana geldi.

  • Çalışma ruhsatının olmaması nedeniyle 2021 yılı sonu mühürlenen fabrikada yaşanan patlamanın ardından polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken polisin olay yerindeki incelemesi sona erdi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

  • Gözaltına alınan fabrikanın sahibi ve mesul müdür tutuklandı.

Öte yandan, iş güvenliği uzmanı hakkında da yakalama kararı çıktı.

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Tuzla'da fabrikadaki patlama güvenlik kamerasında

Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA - Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikada meydana gelen patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yangını izleyenlerin patlamayla hızla kaçtığı görülüyor
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