Tuzla’daki patlamayla ilgili iki kişi tutuklandı

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikada dün saat 13.00 sıralarında yaşanan patlama sonrası yangın bitişikteki 5 fabrikaya daha sıçradı.
3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı patlamada birçok iş yeri ve araçta da hasar meydana geldi.
- Çalışma ruhsatının olmaması nedeniyle 2021 yılı sonu mühürlenen fabrikada yaşanan patlamanın ardından polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken polisin olay yerindeki incelemesi sona erdi.
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
- Gözaltına alınan fabrikanın sahibi ve mesul müdür tutuklandı.
Öte yandan, iş güvenliği uzmanı hakkında da yakalama kararı çıktı.