Tuzluca Barajı'nda ilk kazma vuruldu

13:203/01/2026, Cumartesi
AA
Bakan Yumaklı, Tuzluca Barajı ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan Yumaklı, Tuzluca Barajı ile ilgili açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'a bereket getirecek büyük bir adım attıklarını belirterek, "6,3 milyar lira yatırım bedeline sahip Tuzluca Barajı'nda ilk kazmayı vurduk." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından söz konusu projeye ilişkin paylaşımda bulundu. Iğdır'a bereket getirecek büyük bir adım attıklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:


"6,3 milyar lira yatırım bedeline sahip Tuzluca Barajı'nda ilk kazmayı vurduk. 676 bin 420 dekar araziyi sulayacak proje, ekonomimize yıllık 405 milyon lira katkı sağlayacak. Tuzluca Barajı, Iğdır'ımıza, üreticilerimize ve bölgemize hayırlı olsun."



#ığdır
#Tarım ve Orman İbrahim Yumaklı
#Tuzluca Barajı
