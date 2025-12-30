Yeni Şafak
Bakan Yumaklı: 2025 yılında gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik 1 milyon 350 bin denetim gerçekleştirdik

13:3830/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
DHA
Bakan Yumaklı, 2025 yılında uygulanan denetimlerle ilgili sayısal verileri paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılında gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik 1 milyon 350 bin denetim yapıldığını, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 2 milyar 654 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla denetimlerin 2025 yılı boyunca aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Yumaklı, yıl genelinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik toplam 1 milyon 350 bin denetim gerçekleştirildiğini, bu kapsamda 2 milyar 654 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.


Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığının 7/24 esaslı denetim anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayarak, yurt genelinde 8 bin 113 kontrol görevlisinin görev yaptığını kaydetti. Yapılan resmi kontroller sonucunda 32 bin 210 idari para cezası kesildiğini, 570 işletme hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.



YENİ YIL ÖNCESİ SIKI TAKİP DEVAM EDİYOR

Yeni yıl öncesinde gıda tüketiminin artması nedeniyle denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirten Yumaklı, 18 Aralık'tan bu yana yürütülen özel denetim programı kapsamında 19 bin 82 denetim yapıldığını ifade etti. Denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü dile getiren Yumaklı, halk sağlığını tehlikeye düşürecek hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini vurguladı.


VATANDAŞLARLA PAYLAŞILIYOR

2025 yılında gıda güvenliğine yönelik birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini hatırlatan Yumaklı, hileli, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin Bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi. Denetimlerin sadece satış noktalarıyla sınırlı olmadığını belirten Yumaklı, pestisit ve zirai ilaç kullanımının tarladan sofraya kadar tüm aşamalarda kontrol edildiğini kaydetti.



