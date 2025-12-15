Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Üç dönem milletvekilliği yapan CHP'li Topal'dan deprem bölgesindeki çalışmalara övgü: Bu kadar kısa sürede beklemiyordum

Üç dönem milletvekilliği yapan CHP'li Topal'dan deprem bölgesindeki çalışmalara övgü: Bu kadar kısa sürede beklemiyordum

11:4215/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
CHP’li Serkan Topal: İki dakikada yok olan yüzyıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu.
CHP’li Serkan Topal: İki dakikada yok olan yüzyıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu.

Hatay’da 3 dönem milletvekilliği yapan CHP’li Serkan Topal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın deprem bölgesinde yürüttüğü asrın inşa seferberliği çalışmaları için teşekkür etti, "İki dakikada yok olan yüzyıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu. Bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması konusunda sizin ve ekibinizin bu çalışmasını gerçekten takdir ediyorum” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise “Vazifemizi yapıyoruz, şeref duyuyoruz. Hatay’ın bir hemşehrisi, kardeşi olarak ömrümüzün sonuna kadar da bu madalyayı göğsümüzde taşıyacağız” yanıtını verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık’ta deprem bölgesinde son anahtar teslim töreninin yapılacağı Hatay’daki hazırlıkları geçen hafta yerinde inceledi. Kentte şantiyeleri dolaşan, şehrin simge caddelerindeki son durumu yerinde gören Bakan Kurum, il afet koordinasyon toplantısına da başkanlık etti.

YouTube
Üç dönem milletvekilliği yapan CHP'li Topal'dan deprem bölgesindeki çalışmalara övgü: Bu kadar kısa sürede beklemiyordum
Gündem / Politika
15 Aralık, Pazartesi

"EN SERT MUHALEFETİ YAPIYORUZ AMA BİR GERÇEĞİ KONUŞMAK LAZIM…"

Hatay’da 3 dönem milletvekilliği yapan CHP’li Serkan Topal da toplantıda söz alarak şunları söyledi:

  • "Günü geldiğinde en sert muhalefeti yapıyoruz ama muhalefet olarak bakıyorum ki, buralarda en çok karşılanan Bakan olarak tarihe girdiniz. Sizi tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten şöyle bir gerçeği konuşmak lazım; sayın Valimizle biz gece gündüz buradaydık. Hatay’a baktığınızda yüzyıllık bir kent…
  • İki dakikada yok olan yüzyıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu. Ben açıkçası bir muhalefet milletvekili olarak kürsüde en çok konuşanlardan biri olarak kendi kendime dedim ki; zor yani 5-6 yılda yeniden burayı inşa etmek. Ama hem siz hem ekibiniz özellikle 15 ilçemizde ben buna çok dikkat ettim; milletvekili arkadaşlarımız, AK Parti milletvekili arkadaşlarım gerçekten de bu konuda olağanüstü bir çaba sarf ettiler.
  • Bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması konusunda ekibinizin bu çalışmasını gerçekten takdir ediyorum. Hatay halkı adına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben açıkçası bu kadar kısa bir sürede bu kadar konutun yapılmasını beklemiyordum."

BAKAN KURUM: BURADAKİ BAŞARI HATAY'IN BİR VE BERABER OLMASIDIR

Topal’a teşekkür eden Bakan Kurum ise şu yanıtı verdi:

  • "Biz bunu birlikte yapıyoruz. Böyle düşünen arkadaşlarımız, böyle düşünen vekilinden belediye başkanına buradaki depremzede kardeşlerimize kadar herkesin desteğiyle, emeğiyle yapıyoruz. Buradaki başarı Hatay’ın bir ve beraber olmasıdır. Hatay’ın devletine sayın Cumhurbaşkanımıza tam anlamıyla güvenmesidir. Biz de Hataylı kardeşlerimizi mahcup etmemek için bu mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Vazifemizi yapıyoruz, şeref duyuyoruz. Hatay’ın bir hemşehrisi, kardeşi olarak ömrümüzün sonuna kadar da bu madalyayı göğsümüzde taşıyacağız."

#Hatay
#Murat Kurum
#Serkan Topal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 TATİL TAKVİMİ 2025: Ocak Yarıyıl tatili ayın kaçında başlıyor, hangi tarihte bitiyor?