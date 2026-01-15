Üç evi soyup 750 bin lira çalan hırsız bakın nasıl yakalandı

Hırsızlık olayları, Hasas, Kurtuluş ve Küçük Bölcek mahallelerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, balkon ve pencere demirlerini kırarak evlere giren şahıs, 750 bin lira değerinde malzeme çalarak kayıplara karıştı.

Güvenlik kameralarından çalışmaya başlayan ekipler bölgedeki 78 güvenlik kamerası ve 12 Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kameraları olmak üzere toplam 90 kameranın görüntülerini izledi. 13 kilometrelik bir alanda gerçekleştirilen kamera takibi sonucu şüphelinin kimliği belirlendi. Bu kez A.B. (45) isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan asayiş ekipleri, teknik ve fiziksel takip sonucu şahsın Hamidiye Mahallesi’nde bir evde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ikamete yönelik operasyon düzenleyen polis şahsı yakalanarak gözaltına aldı.