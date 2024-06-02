YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, bazı ilçe ve beldeler ile mahallelerde seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi

Oy verme işlemi başladı

Buna göre, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler, belediye başkanlarını seçmek için bugün yeniden sandık başına gidiyor.

Saat 08.00'de oy verme işlemi başladı. Sandıklar 17.00'de kapanacak.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi

Seçimlerle ilgili yayın yasağı kanun gereği 21.00'e kadar geçerli olacak.

YSK, bu süreyi öne çekebilecek.

Öte yandan, 212 mahallede seçmen, mahalle muhtarını da belirleyecek.

Kayseri Pınarbaşı ilçesi

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart’ta yerel seçimleri CHP 324 oy farkla kazandı. İkinci en çok oyu alan aday MHP’dendi. YSK, MHP’nin itirazı üzerine seçimleri “mühürsüz pusula” gerekçesiyle iptal etti. İptal kararının ardından Kayseri Valiliği, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş’i Pınarbaşı Belediye Başkanlığı’na kayyum olarak atadı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi

Şanlıurfa Hilvan ilçesi

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde ise seçimi DEM Parti'nin adayı kazandı. AK Parti’nin 15 sandık için yaptığı itiraz sonucunda seçimlerin yenilenmesine karar verildi.





Aksaray Güzelyurt ilçesi

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde seçimi İYİ Parti’nin adayı, AK Partili adaydan bir oy fazla alarak kazandı. AK Parti, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.

Tunceli'nin Akpazar beldesi

Tunceli'nin Akpazar beldesi

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde CHP'nin adayı Zeynel Yıldırım 471, AK Parti'nin adayı Ali Aydın 467 oy aldı. 4 oy farkıyla CHP'li Aydın, seçimi kazandı. AK Parti'nin, beldeye bağlı Örs Mahallesi'nde kurulan sandıkta bazı seçmenlere sandık kurulu tarafından belediye başkanlığı pusulası verilmediği ve bu durumun da seçimin sonucunu etkileyeceği gerekçesiyle yaptığı ‘itiraz' başvurusu üzerine seçimin yenilenmesine karar verildi.

Temizlik görevlisinin hatası yüzünden Umurbey Mahallesi bir kez daha sandığa gitti

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı Turhan Özgünden, bir sandıktaki pusulaların temizlik görevlisince çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu, Kurul itirazı değerlendirerek Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin yenilenmesi kararını aldı.















