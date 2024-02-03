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Üç ilde 55 milyon liralık vurgun: 19 şüpheli tutuklandı

Muğla merkezli, Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 19'u tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yapılan vurgunun büyüklüğü 2 aylık teknik ve fiziki takip ve gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi ve başka mağdurların da ortaya çıkmasıyla anlaşıldı. Şüphelilerin 55 milyon liralık vurgun yaptığı, elde edilen paranın yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

14:57 - 3/02/2024 Cumartesi
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Muğla merkezli, Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 19'u tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bir kişinin hesabındaki yaklaşık 2 milyon liranın çeşitli hesaplara gönderilmesi üzerine Muğla Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 21 şüpheli, Muğla merkezli, Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına aldı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si kadın 19 zanlı "bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 2 zanlı da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


55 milyon liralık vurgun


Yapılan vurgunun büyüklüğü 2 aylık teknik ve fiziki takip ve gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi ve başka mağdurların da ortaya çıkmasıyla anlaşıldı. Şüphelilerin 55 milyon liralık vurgun yaptığı, elde edilen paranın yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.


Kendisini doktor olarak tanıtan Türkmenistan uyruklu kadının internet ve telefon yoluyla ulaştığı mağdurlara, Suriye ve Irak gibi ülkelerde yaşadıklarını, ellerinde yüklü miktarda döviz olduğunu ve düşük fiyattan satmak istediklerini beyan ederek dolandırdıkları öğrenildi.

#Muğla
#Çanakkale
#İstanbul
#Dolandırıcılık
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