Üç renkte tedavi planı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler hastanelerde de büyük hasara sebep oldu. Gaziantep’in İslâhiye, Hatay’ın İskenderun ve Antakya ilçesindeki hastaneler kullanılamaz durumda. Bu nedenle hastane bahçelerine sahra çadırları kuruldu.

Enkazdan çıkarılan yaralılar ambulanslara alınarak, sahra hastanelerine getiriliyor. Yaralılara ilk müdahale sahra hastanelerinde yapılıyor. Bu müdahalenin ardından tam teşekküllü hastanelere sevk ediliyorlar. Sahra hastanelerine getirilen yaralıların durumları sarı, kırmızı ve yeşil listelere göre derecelendiriliyor. Belirlenen derece doğrultusunda da müdahale yapılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye gönderilen çadırlar hipotermi riskine karşı özel olarak ısıtılıyor. Vücut ısıları çok fazla düşen hastalar burada normale döndükten sonra ambulanslara bindiriliyor ve çevre illerdeki hastanelere sevk ediliyorlar.