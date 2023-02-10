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Üç renkte tedavi planı

İlk muayenesi yapılan depremzedelerin tedavi süreçleri sarı, kırmızı ve yeşil listelere göre planlanıyor. Hastalar durumlarına göre sarı, kırmızı ve yeşil listeler doğrultusunda derecelendiriliyor. Belirlenen derece doğrultusunda ise müdahalede bulunuluyor.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:10 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
İlk muayenesi yapılan depremzedelerin tedavi süreçleri sarı, kırmızı ve yeşil listelere göre planlanıyor.

İlk muayenesi yapılan depremzedelerin tedavi süreçleri sarı, kırmızı ve yeşil listelere göre planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler hastanelerde de büyük hasara sebep oldu. Gaziantep’in İslâhiye, Hatay’ın İskenderun ve Antakya ilçesindeki hastaneler kullanılamaz durumda. Bu nedenle hastane bahçelerine sahra çadırları kuruldu.

HİPOTERMİYE KARŞI ÖZEL ISITILIYOR

Enkazdan çıkarılan yaralılar ambulanslara alınarak, sahra hastanelerine getiriliyor. Yaralılara ilk müdahale sahra hastanelerinde yapılıyor. Bu müdahalenin ardından tam teşekküllü hastanelere sevk ediliyorlar. Sahra hastanelerine getirilen yaralıların durumları sarı, kırmızı ve yeşil listelere göre derecelendiriliyor. Belirlenen derece doğrultusunda da müdahale yapılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye gönderilen çadırlar hipotermi riskine karşı özel olarak ısıtılıyor. Vücut ısıları çok fazla düşen hastalar burada normale döndükten sonra ambulanslara bindiriliyor ve çevre illerdeki hastanelere sevk ediliyorlar.


#Deprem
#Tedavi
#Sahra Hastanesi
#Sağlık Bakanlığı
40 dakika önce
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Üç renkte tedavi planı
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