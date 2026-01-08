Üç şehrin adı geçiyor aralarında büyükşehirler de var: AK Parti'ye katılabilirler

Siyaset kulisleri, AK Parti saflarına katılması beklenen yeni isimler ve büyükşehir belediye başkanlarına yönelik olası transferlerle çalkalanıyor.





TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in paylaştığı kulis bilgilerine göre, AK Parti’ye yönelik yeni katılım ve transfer süreci yalnızca milletvekilleriyle sınırlı kalmayacak şekilde ilerliyor.





"Büyükşehirler de var"





Siyasi kulislerde, partiye katılması beklenen yeni isimlerin yanı sıra bazı büyükşehir belediye başkanlarına yönelik temasların da sürdüğü konuşuluyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar, Balıkesir ve Bursa büyükşehir belediyeleri ile Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit, görüşmelerin yoğunlaştığı yerler arasında gösteriliyor.





"Kendi talepleri"





Aktarılan bilgilere göre, süreç henüz sonuçlanmış değil ve görüşmeler zamana yayılan bir takvim üzerinden yürütülüyor. Bazı belediye başkanlarının kendi talepleri doğrultusunda temas kurduğu, bazı isimlerin ise parti tarafından davet edildiği ifade ediliyor. Ancak parti içindeki dengeler ve itirazlar, transferlerin hızını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.



