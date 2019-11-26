Üç yıl arayla iki çocuğunu camdan düşmeleri nedeniyle kaybeden anne tutuklandı Rize’de 6. Kattan düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan annesi tutuklandı. Annenin, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde hakkındaki suçlamaları reddettiği, ailenin diğer çocuğu Harun H’nin de 3 yıl önce aynı şekilde pencereden düşerek öldüğü öğrenildi.

Haber Merkezi 26 Kasım 2019, 20:01 Son Güncelleme: 26 Kasım 2019, 20:14 İHA