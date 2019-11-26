Gündem Üç yıl arayla iki çocuğunu camdan düşmeleri nedeniyle kaybeden anne tutuklandı
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Üç yıl arayla iki çocuğunu camdan düşmeleri nedeniyle kaybeden anne tutuklandı

Rize’de 6. Kattan düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan annesi tutuklandı. Annenin, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde hakkındaki suçlamaları reddettiği, ailenin diğer çocuğu Harun H’nin de 3 yıl önce aynı şekilde pencereden düşerek öldüğü öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Küçük kızın düşüş anı
Küçük kızın düşüş anı

Rize'de camdan düşerek hayatını kaybeden küçük kızın annesi tutuklandı.

Anne tutuklandı

12 Kasım’da Rize Merkez’de bağlı Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı’ndaki bir apartmanın 6’ncı katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 4 yaşındaki Fatma Nur H’nin ölümüne ilişkin bir süre önce ifadesi alınan Emine H. , olayda kusuru olabileceği şüphesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen anne, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

3 yıl öncede diğer çocuğu camdan düşerek ölmüştü

Ailenin oturduğu apartman

Annenin, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde hakkındaki suçlamaları reddettiği, ailenin diğer çocuğu Harun H’nin de 3 yıl önce aynı şekilde pencereden düşerek öldüğü öğrenildi.

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4 yaşındaki Fatma Nur camdan düşerek hayatını kaybeden abisiyle aynı kaderi paylaştı
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