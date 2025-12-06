Yeni Şafak
Üç yıl saklandı damadının kilerinde yakalandı

Üç yıl saklandı damadının kilerinde yakalandı

Hakkında 9 yıl 4 ay hüküm bulunan firari şahıs damadının evindeki kilerde yakalandı
Hakkında 9 yıl 4 ay hüküm bulunan firari şahıs damadının evindeki kilerde yakalandı

Aydın'da hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan firari şahsın yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda şahsın, damadının evinde gizlendiği ve evin kiler bölümünde saklandığı belirlendi. Yakalanan firari hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaklaşık 3 yıldır aranan ve hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonda damadının evindeki kilerde saklanırken yakalandı.


Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, 3 yıldır firari konumda olan ve hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin Muammer Aksoy Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Yapılan araştırma ve incelemelerde, yaklaşık 3 yıldır aranan firari şahsın damadının evinde gizlendiği ve evin kiler bölümünde saklanarak izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Şahsın bu süreçte uzun süre farklı kimlik bilgileri kullanarak yaşamını sürdürdüğü de tespit edildi. Hakkında, nitelikli hırsızlık, muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından toplam 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, yapılan aramada kiler odasında yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



