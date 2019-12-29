'Uçan kale' Mogadişu'daki yaralılar için havalandı: 20 kişilik ekip yaralılar için gitti

Somali’ye sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK’ya ait uçak Kayseri’den kalktı

Milli Savunma Bakanlığı Somali’deki terör saldırısında yaralanan Somalililere destek olmak amacıyla sağlık malzemeleri ve personeli gönderildiğini açıkladı.

TSK'DAN DESTEK İÇİN UÇAK

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Somali’deki alçak terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK’ya ait uçağımız Kayseri’den kalktı” ifadelerine yer verildi.

İHA Somali’ye sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK’ya ait uçak Kayseri’den kalktı

EKİP SOMALİ'YE ULAŞTI

MSB'den yapılan açıklamada "Somali’deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personeli ile sağlık malzemesini taşıyan TSK’ya ait uçağımız Mogadişu’ya ulaştı" denildi.

Somali’deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personeli ile sağlık malzemesini taşıyan TSK’ya ait uçağımız Mogadişu’ya ulaştı.🇹🇷🇸🇴 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2019

Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik sağlık ekibi, bombalı terör saldırısının yaşandığı Somali'nin başkenti Mogadişu'ya uçtu.

20 KİŞİLİK EKİP YOLA ÇIKTI

Mogadişu'da sabah saatlerinde meydana gelen ve şu ana kadar 2'si Türk 76 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının ardından Sağlık Bakanlığı yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçti.

AA Somali’ye sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK’ya ait uçak Kayseri’den kalktı

Bu kapsamda, UMKE ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik bir ekip oluşturuldu.

Sağlık personeli, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait "Uçan kale" olarak adlandırılan A400M tipi askeri nakliye uçağıyla saat 23.00'te Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Mogadişu'ya hareket etti.

Uçaktaki ekipte bulunan Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uzman Doktor Eray Çınar, uçuş öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla terör saldırısının meydana geldiği Mogadişu'ya gitmek için gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

UMKE ve cerrahi personelin, Somali'de yaralıların tedavisine destek olacaklarını belirten Çınar, ağır yaralıların tedavi için uçakla Türkiye'ye getirileceklerini ifade etti.

Çınar, yaralıların tedavisinde kullanmak üzere tıbbi malzemeler ve ilaçlar da götürdüklerini sözlerine ekledi.