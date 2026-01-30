Üçlü iş birliği planımızı bozdu

The Times of Israel’e konuşan Netanyahu, Riyad’ın bölgesel yönelim değişikliğinin İsrail’de artan bir rahatsızlık yarattığını açıkça dile getirdi. Netanyahu, Suudi Arabistan’ın Türkiye ve Katar’a doğru “stratejik bir pivot” yaptığını yakından takip ettiklerini belirterek, bu durumun gelecekte Riyad ile olası bir normalleşme anlaşmasının önünde büyük bir engel teşkil ettiğini kabul etti. Türkiye ve Katar’ın İsrail’e yönelik tutumunun bu süreci daha da zorlaştırdığını vurguladı. İsrail tarafı, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin güçlü olduğu dönemde Riyad’ın Abraham Anlaşmaları’na katılmaya yakın olduğunu düşünüyordu. Ancak Gazze’de yaşanan soykırım ve işgalci gücün Afrika Boynuzu ve Yemen'deki faaliyetleri Riyad'ın bölgesel güvenlik değerlen-dirmelerinde değişe sebep oldu. Riyad yönetimi Filistin devletinin kurulmasının önceliği olduğunu belirtirken, Türkiye, Pakistan, Mısır ve Katar gibi bölgesel güçlerle iş birliği ve ortaklığı geliştirme kararı aldı. Netanyahu'nun sözleri, son dönemde İsrail medyası ve siyonist çevrelerde Riyad'ı hedef alan kara propaganda yayınlarının hemen ardından gelmesi dikkati çekti. Siyonist medyada Suudi Arabistan'ın Katar ve Türkiye ile yakınlaşması, İsrail'e yönelik bir çevreleme stratejisi olarak değerlendirildiği görülürken, alarm verici bir durum olarak nitelendiriliyor. İşgalci yönetimin, Ankara, Doha ve Riyad'ın Washington'da Trump yönetimiyle yakın ilişkiye sahip olmasından da rahatsızlık duyduğu İsrail medyasına yansımıştı.