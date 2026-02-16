Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Üçüncü kattan asansör boşluğuna düştü: Ölümden döndü

Üçüncü kattan asansör boşluğuna düştü: Ölümden döndü

00:5116/02/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Asansör boşluğuna düşen kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Asansör boşluğuna düşen kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Balıkesir’de inşaat halindeki bir binada 3’üncü kattan asansör boşluğuna düşen Aziz K. yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde inşaat halindeki bir binanın 3’üncü katından asansör boşluğuna düşerek yaralanan Aziz K., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Altınova Mahallesi 703 Sokak’ta bulunan bir inşaat halindeki binada meydana geldi. İddiaya göre, Aziz K., henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 3’üncü katından asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Asansör boşluğunda mahsur kalan ve yaralanan Aziz K., bulunduğu yerden yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Aziz. K., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Balıkesir
#Asansör
#Ayvalık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Karaman kura sonuçları hak sahibi isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ KURASI CANLI İZLE