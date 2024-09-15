Uçuşlara 50 gün ara: Ordu-Giresun Havalimanı bakım çalışmalarına giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ağustosta havalimanlarımızda iç hat yolcu sayısı 9 milyon 185 bin 551'e, dış hatlarda 15 milyon 976 bin 82'ye ulaşırken transit yolcular ile birlikte toplam yolcu sayısı 25 milyon 191 bin 905'e yükseldi. Yolcu sayımızda 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 1,9 artış yaşamış oldu" dedi.