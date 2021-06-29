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ANKARA

Ucuz siyasetini unutmayacağız:  Gençlerden Kılıçdaroğlu’na 1’er liralık dava

Üniversite sınavına giren gençler, “Katarlı gençler sınavsız tıp okuyacak” yalanını körükleyen Kılıçdaroğlu’na Türkiye’nin dört bir yanında 1’er liralık manevi tazminat davası açtı. Gençler, “Bu ucuz siyaseti asla unutmayacağız” diye tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ucuz siyasetini unutmayacağız: ​Gençlerden Kılıçdaroğlu’na 1’er liralık dava
İstanbul’da da Bakırköy Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup, “Yalanın batsın yalancısın”, “Oyunu sen kaybettin”, “Gençlere karşı düşüncesizliğin seni sınıfta bıraktı Kılıçdaroğlu”, “Bu Kılıçdaroğlu bizi kandırıyor hocam” yazılı dövizler taşıdı.

MUHAMMED KURTAR

Üniversite sınavına giren gençler, “Katarlı gençler sınavsız tıp bölümü okuyabilecek” yalanını körükleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 1’er TL’lik tazminat davası açtı. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı koordinesinde birçok şehirde bir araya gelen gençler, yalanında ısrar edip özür dilemek yerine tepki göstenlere bir de ‘trol’ diyen Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek “Ucuz siyasetini unutmayacağız” dedi.

Yalanda ısrarcı: Kaynağı özür diledi Kılıçdaroğlu 'troll' dedi
GÜNDEM
Yalanda ısrarcı: Kaynağı özür diledi Kılıçdaroğlu 'troll' dedi
  • Ankara’daki öğrencilerden Bengisu Aslan “Bu algının oluşturulması tamamen kötü niyet taşımakla beraber, sınavlarına sadece bir gece kalmış arkadaşlarımızın zihinlerini allak bullak etmeye yetmiştir” diye konuştu.

BİZE ÖZÜR BORÇLUSUNUZ

Aslan, gençlerin Kılıçdaroğlu’ndan özür beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “ÖzürDileKılıçdaroğlu etiketiyle Twitter gündemine girerek yüzlerce paylaşımla sesimizi duyurduğumuzu düşünürken Sayın Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmayarak skandal bir açıklamayla biz gençleri ‘trol’ olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir. Yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz.”

Psikolojik harp : Yalanlar başrolde
GÜNDEM
Psikolojik harp : Yalanlar başrolde

YALANIN TAŞIYICISI OLDU

  • İstanbul’da da Bakırköy Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup, “Yalanın batsın yalancısın”, “Oyunu sen kaybettin”, “Gençlere karşı düşüncesizliğin seni sınıfta bıraktı Kılıçdaroğlu”, “Bu Kılıçdaroğlu bizi kandırıyor hocam” yazılı dövizler taşıdı. Öğrencilerden Ömer Alp Çakar, “Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız” dedi.

DİLEKÇELERİNİ VERDİLER

İzmir, Antalya, Bursa Adana, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Trabzon, Aydın, Kayseri, Diyarbakır, Kocaeli, Samsun, Erzurum’da ve daha birçok şehirde gençler, basın açıklamalarının ardından 1 liralık tazminat davası için dilekçelerini verdi.

Yine hakaret etti

  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ‘trol’ olarak nitelendirdiği gençlere yine hakaret etti. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından “Sevgili gençler, birkaç genç beni dava etmiş, bunun üzerine size seslenmek istedim. Gençler, iktidarımızda öyle güçlendireceğim, özgürleştireceğim ki sizleri, siyasetçiler sizi manipülasyonlarına araç etmeyi cesaret edemeyecek. Size zerre dokunanın canına okuyacağım. Ss alın” mesajını paylaştı.

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