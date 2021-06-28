Uğur Dündar'dan Aslı Baykal'a jet yanıt: Acaba siz Halk TV'yi CHP'nin parasıyla mı aldınız?

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, bir dönem Halk TV'de program yapan Uğur Dündar'ın kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi. Baykal, Uğur Dündar'a Twitter hesabından verdiği yanıtta,"Uğur Dündar hakkımda tweet atmış. Beni engellemiş o yüzden hesabından yazamadım, cevabım şudur: Tazminatlarını vererek işçileri işten çıkarmak bir işveren hakkıdır" ifadelerini kullandı.

"Reddedilince hakkınızı helal etmez oldunuz"

"The Marmara Otel'de yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz" ifadesini kullanan Baykal, "Her zaman 'Tek kuruş almadım' diyorsunuz, yaptığınız business class uçuş biletlerini kanalımız ödedi; Ege bölgesinde de hatırlarsınız, bazı temsilcileriniz vardı" dedi.

Uğur Dündar hakkımda tweet atmış. Beni engellemiş o yüzden hesabından yazamadım,cevabın şudur:Tazminatlarını vererek işçileri işten çıkarmak bir işveren hakkıdır.The Marmara Otelde yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz,reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz REKLAM June 28, 2021

Baykal ailesini eleştirmişti

Uğur Dündar, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Aslı Baykal, 31 Mart seçim zaferinin yaşandığı gece, sabaha kadar çalıştırdığı emekçileri kullanılmış eşya gibi kapı önüne bıraktığında, hem kızı, hem de Deniz Bey, benim gözümde bitmişti. 7 yıl süreyle markalaşmasına büyük katkıda bulunduğum Halk TV'den bu nedenle ayrılmıştım" demişti.

Aslı Baykal, 31 Mart seçim zaferinin yaşandığı gece, sabaha kadar çalıştırdığı emekçileri kullanılmış eşya gibi kapı önüne bıraktığında, hem kızı, hem de Deniz Bey, benim gözümde bitmişti.

7 yıl süreyle markalaşmasına büyük katkıda bulunduğum Halk TV'den bu nedenle ayrılmıştım. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) June 27, 2021

GÜNDEM Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Uğur Dündar'a: Genel yayın yönetmeni olmak istediniz reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz

Dündar, daha sonra "Yanlış anlaşılmasın. Ben Halk TV'den Baykal Ailesi'nin sahipliği döneminde ayrılmıştım. Halk TV'nin yeni sahibinin Baykallarla hiçbir ilgisi yok." ifadesini kullanmıştı.

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Yanlış anlaşılmasın.

Ben Halk TV'den Baykal ailesinin sahipliği döneminde ayrılmıştım. Halk TV'nin yeni sahibinin Baykallarla hiçbir ilgisi yok... REKLAM June 27, 2021

" Halk TV'yi kaç paraya aldınız?"

Öte yandan Uğur Dündar, Aslı Baykal'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına yönelik konuştu. Dündar, Twitter'dan verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: "Sn.Aslı Baykal, Halk TV' Baykal Ailesi'ninken, 7 yıl boyunca tek kuruş almadan reyting rekorlu programlar yaptım. Acaba siz Halk Tv'yi kaç paraya aldınız? Faturanız var mı? Yoksa Tv CHP'nin parasıyla mı alındı? (Not:Halk TV'nin yeni sahibi parayı bastırdı ve hakkıyla satın aldı.)"

Sn.Aslı Baykal, Halk TV' Baykal ailesininken, 7yıl boyunca tek kuruş almadan reyting rekorlu programlar yaptım.

Acaba siz Halk Tv'yi kaç paraya aldınız? Faturanız var mı? Yoksa Tv CHP'nin parasıyla mı alındı?

(Not:Halk TV'nin yeni sahibi parayı bastırdı ve hakkıyla satın aldı.) REKLAM June 28, 2021

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