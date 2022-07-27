Gündem Ukrayna Donanması Karadenizde üç limanda tahıl ihracatına hazırlık çalışması başladı
POLİTİKA

Ukrayna Donanması: Karadeniz'de üç limanda tahıl ihracatına hazırlık çalışması başladı

Ukrayna’dan yapılacak olan tahıl sevkiyatına ilişkin geçtiğimiz Cuma günü İstanbul’da tarihi imzalar atılmıştı. Tarihi anlaşmanın ardından İstanbul’da Milli Savunma Üniversitesi içerisinde Müşterek Koordinasyon Merkezi kuruldu. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler(BM) yetkililerinin yer aldığı merkezin açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gerçekleştirdi. Açılışın ardından Ukrayna Donanması, Karadeniz'deki 3 limandan tahıl ihracatı için hazırlıkların başladığını doğruladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ukrayna Donanması: Karadenizde üç limanda tahıl ihracatına hazırlık çalışması başladı
Arşiv

Donanmanın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ukrayna limanlarındaki blokajın (Rusya tarafından) kaldırılmasına yönelik anlaşmanın imzalanmasının ardından Odesa, Chornomorsk ve Pivdeny limanlarında çalışmalar yeniden başladı" dendi.

Donanmanın açıklamasında aynı zamanda "Gemilerin limanlara gelişi ve gidişi konvoy eşliğinde gerçekleştirilecek" dendi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmanın Ukrayna'dan çıkarılamayan tahılın dünya gıda piyasasında oluşturduğu soruna çözüm olarak Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler geçen hafta anlaşmıştı.

Dünyaya tahılı sevk edecek merkez açılıyor
GÜNDEM
Dünyaya tahılı sevk edecek merkez açılıyor

Tahıl sevkıyatı nasıl işleyecek? Sekiz maddede tarihi anlaşmanın detayları
GÜNDEM
Tahıl sevkıyatı nasıl işleyecek? Sekiz maddede tarihi anlaşmanın detayları

Tahıl koridoru anlaşması dünya basınında: Türkiye için diplomatik zafer
GÜNDEM
Tahıl koridoru anlaşması dünya basınında: Türkiye için diplomatik zafer
Hırsızı pencerede enseledi

Hırsızı pencerede enseledi

'Abi ne olur' diye yalvardı: 15 dakika boyunca polisi beklediler.
Katherinaydı Dila oldu

Katherina'ydı
Dila oldu

​Zonguldak'a gelin geldi: Müslüman olarak evlenmek istedim.
Hesap sorulacak

Musul Başkonsolosluğu'na yapılan alçak saldırıya MSB'den sert tepki.

Yarım asırdır boş kalan arazilerde yetiştirdi.

​Merkezde Türkiye, Ukrayna ve Rusya'dan askeri yetkililer görev yapacak.

Altı ayda 20 bin kişiyi ağırladı.

​Bakan Kurum'dan 81 ile konut müjdesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

İki bakanlık dar gelirli vatandaşlara müjde hazırlığında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.