Ukrayna'ya 4 TIR'lık yardım gönderildi

İHH İnsani Yardım Vakfı, kış yardımları kapsamında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan etkilenen Ukrayna’daki ihtiyaç sahiplerine 4 TIR'lık yardım malzemesi gönderiyor. Yardım tırları, İHH’nın Tuzla’da bulunan Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi’nden yola çıktı. Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan etkilenen sivillere ulaştırılmak üzere hazırlanan 4 TIR İHH Tuzla Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi’nde düzenlenen programla uğurlandı. Yola çıkan TIR'lar, Ukrayna’da savaştan etkilenen sivillere ulaştırılacak. TIR'ların içerisinde bin 100 adet gıda kolisi bulunurken, diğer TIR'larda çocuk bezi, kadın pedi, ıslak mendil, şampuan ve sabun gibi hijyen malzemeleri yer alıyor. Bir TIR ise kışlık yün fanila taşıyor.