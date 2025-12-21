ULAQ SiDA’ya yerli motor

Yeni Şafak
04:0021/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Törende Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ve TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun da yer aldı.
ARES Tersanesi, Meteksan Savunma ve TÜMOSAN iş birliğiyle tamamlanıp dün envantere alınan ULAQ SİDA, TÜMOSAN’ın yeni nesil dizel marin motorunu taşıyor. TÜMOSAN’ın tamamen kendi öz kaynaklarıyla ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen motor, yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranına sahip. Belirli beygir güç gruplarına göre askeri teknelerde ana tahrik motoru olarak kullanılabilen motorun, bu projeyle ilk defa yerli SİDA’ya entegrasyonu tamamlandı. TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, şöyle konuştu: “TÜMOSAN olarak bugün büyük bir gurur yaşıyoruz. Ülkemiz adına deniz platformları için bu denli önemli günde biz de yerli marin motorumuzla yer alıyoruz. ULAQ SİDA’ya yerli bir motor çok yakıştı.”



