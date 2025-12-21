ULAQ SiDA’ya yerli motor

ARES Tersanesi, Meteksan Savunma ve TÜMOSAN iş birliğiyle tamamlanıp dün envantere alınan ULAQ SİDA, TÜMOSAN’ın yeni nesil dizel marin motorunu taşıyor. TÜMOSAN’ın tamamen kendi öz kaynaklarıyla ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen motor, yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranına sahip. Belirli beygir güç gruplarına göre askeri teknelerde ana tahrik motoru olarak kullanılabilen motorun, bu projeyle ilk defa yerli SİDA’ya entegrasyonu tamamlandı. TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, şöyle konuştu: “TÜMOSAN olarak bugün büyük bir gurur yaşıyoruz. Ülkemiz adına deniz platformları için bu denli önemli günde biz de yerli marin motorumuzla yer alıyoruz. ULAQ SİDA’ya yerli bir motor çok yakıştı.”