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POLİTİKA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: Sosyal ağlar üzerinden yapılan haberlere itibar etmeyin

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: Sosyal ağlar üzerinden yapılan haberlere itibar etmeyin

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Millet olarak çok kritik anlar yaşıyor, yüreğimizi yakan haberler alıyoruz. Sosyal ağlar üzerinden yayılmaya çalışılan yalan haberlere karşı dikkatli olmamız ve sadece resmî açıklamalara itibar etmemiz son derece önemli” dedi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv.- Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yalan haberlere karşı uyarıda bulundu.
Arşiv.- Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yalan haberlere karşı uyarıda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı yazılı açıklamada, “Millet olarak çok kritik anlar yaşıyor, yüreğimizi yakan haberler alıyoruz. Sosyal ağlar üzerinden yayılmaya çalışılan yalan haberlere karşı dikkatli olmamız ve sadece resmi açıklamalara itibar etmemiz son derece önemli.

Aziz milletimizi yanıltmaya yönelik haber ya da paylaşım yapan kişilerle ilgili yasal süreç başlatıldı. Gerçek hayatta suç olan her davranışın sanal ortamda da suç olduğunu unutmamamız gerekiyor. Rabbim, kahraman ordumuzun yardımcısı olsun. Yapılan yalan haber ya da paylaşımlara ilişkin tespitler Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’miz tarafından gerçekleştirilmektedir. Rabbim kahraman ordumuzu muzaffer eylesin” dedi.

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