Uluslararası Edebi Çeviri Atölyeleri İstanbul'da başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye’deki edebi çeviri faaliyetlerine destek olmak ve edebiyat çevirmenliği alanında mesleki gelişime katkıda bulunmak üzere düzenlenen Uluslararası Edebi Çeviri Atölyeleri bugün başlıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Almanya, Avusturya ve İran'dan 40'a yakın çevirmenin katılacağı atölyelerde Türkçe, Almanca ve Farsçanın önde gelen yazarlarının metinleri üzerinde edebi çeviri alanına ilişkin teorik ve pratik düzeyde çalışmalar yapılacak.

Alanının önde gelen çevirmenleri, kariyerine yeni başlayan genç çevirmenlerle atölyelerde bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacak. Ayrıca, atölye çalışmalarının sonuçları edebiyat çevirmenleri ve akademik çevrelerin hizmetine sunulmak üzere kitaplaştırılacak.

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İstanbul Üniversitesi, Goethe Enstitüsü, İran Araştırmaları Merkezi, Haliç Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Graz Üniversitesi ve Translation and Publication Grant Program of I.R. Iran’ın (İran Kültür Bakanlığı Çeviri Destek Fonu) desteğiyle gerçekleştirilen atölyeler 19 Kasım'a kadar devam edecek.

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15 yılda 30 ülkeden çevirmenlerin katıldığı atölyeler düzenlendi

Türkçenin yazı dili birikimi ve kültürel arka planının en etkin biçimde yabancı dillere aktarılmasına ve yabancı dillerdeki eserlerin nitelikli biçimde Türkçeye kazandırılmasına hizmet etmek üzere 15 yıldır düzenlenen uluslararası çeviri atölyeleri kapsamında bugüne kadar 16 farklı dilde çeviri atölyesi düzenlendi. Düzenlenen atölyelere 30 ülkeden 684 çevirmen katıldı.

Atölyeler yoluyla edebiyat ve yayıncılık dünyasının gelişimine katkıda bulunmak için yoğun çaba harcayan Bakanlık önümüzdeki süreçte dünyanın yaygın konuşulan dilleri ve ayrıca edebi çevirmen eksikliği hissedilen dillerde atölye çalışmaları düzenlemeye devam edecek.

Uluslararası Edebi Çeviri Atölyeleri hakkında daha ayrıntılı bilgilere ise https://iltw.ktb.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.

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GÜNDEM Nene Hatun Kültür Merkezi sona geldi

FOTOĞRAF 19 29 Ekim’de kapılarını açacak olan Atatütk Kültür Merkezi’nde son rötuşlar da yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde tabelasının da asılmasıyla açılışa sayılı günler kala AKM’nin içindeki son durum görüntülendi. Yenilenen binasıyla AKM’nin içerisinde opera salonu, tiyatro salonu, kültür sokağı, sanat galerisi,kütüphane, çocuk sanat merkezi, çok amaçlı salonlar, akustik konser salonları, kafe ve restoranlar bulunuyor. Kırmızı kürenin içerisinde opera salonu<br>Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM’nin girişinde yer alan dev küre 15 bin özel seramik parçasından oluşuyor. Çelik konstrüksiyona sahip alan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu olarak dizayn edildi. Dev salon aynı zamanda 118 kişilik bir orkestrayı da alabilecek büyüklükte. Opera salonunun ışık, ses ve akustiği ise en son teknoloji malzemeler kullanılarak tasarlandı. AKM’nin içerisinde opera binasının yanı sıra dev bir tiyatro salonu da var. Tiyatro salonu 805 kişi kapasiteli ve yine en son teknoloji malzemeler kullanılarak tasarlandı. Tiyatro salonunda ise hummalı çalışmaların devam ettiği dikkat çekiyor. Yeni AKM binasının içerisinde yer alan Kültür Sokağı ise gün ışığından yararlanarak tasarlanmış. Kültür sokağında kafe, restoran, sanat galerisi, çocuk sanat merkezi, kütüphane ve çok amaçlı salon da bulunuyor. Yeni AKM binası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla görkemli bir törenle kapılarını açacak. Sayılı günler kaldı: Atatürk Kültür Merkezi’nin son hali görüntülendi 29 Ekim'de kapılarını açacak olan Atatütk Kültür Merkezi'nde son rötuşlar da yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde tabelasının da asılmasıyla açılışa sayılı günler kala AKM'nin içindeki son durum görüntülendi. Yenilenen binasıyla AKM'nin içerisinde opera salonu, tiyatro salonu, kültür sokağı, sanat galerisi,kütüphane, çocuk sanat merkezi, çok amaçlı salonlar, akustik konser salonları, kafe ve restoranlar bulunuyor. BiP'te paylaş

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