Uluslararası sularda yine İsrail korsanlığı

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Global Sumud Filosu, İsrail savaş gemileri tarafından uluslararası sularda kuşatıldı. Filodaki tekne sayısının çokluğu sebebiyle dün öğlen saatlerinde başlayan müdahale gece geç saatlere kadar sürdü. Birbiri ardına teknelere müdahale eden İsrail askerleri, aralarında onlarca Türk'ün de olduğu 300'ü aşkın aktivisti kaçırdı.
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail’in aylardır sürdürdüğü ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz’e açılan Global Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sularda gerçekleştirdiği sert müdahaleyle karşı karşıya kaldı. İçerisinde doktorlar, gazeteciler, insan hakları savunucuları ve gönüllülerin bulunduğu filonun, Gazze açıklarına yaklaşık 258 deniz mili uzaklıkta İsrail savaş gemileri tarafından kuşatıldığı bildirildi. Türkiye, Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Tunus ve Güney Afrika dahil 39 ülkeden toplam 426 aktivistin yer aldığı tekneler önceki gün Antalya’dan denize açılmıştı.
ERKENDEN MÜDAHALEYE BAŞLADILAR
İsrail ordusu, öğlen saatlerinde hücumbotlar ve zodyak botlarla teknelere çıkarma yaptı. Müdahale sırasında bazı teknelerle iletişim tamamen kesilirken, tekneler birbiri ardına İsrail günçlerince ele geçirildi, irtibat koptu. Canlı yayın görüntülerinde İsrail askerlerinin teknelere silahlarla yaklaştığı, aktivistlerin ise telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü. Filoda bulunan gazeteci ve gönüllüler, internet ve telsiz sistemlerinin bilinçli şekilde karartıldığını aktardı. 19 Mayıs saat 01.00 itibariyle 13 kadar gemi 200 mil kadar mesafede Gazze'ye ilerliyordu. Teknelere müdahale sabaha kadar sürdü. Family isimli hastane gemisi ise teknik arıza nedeniyle Türk Sahil Güvenliğince Adrasan Limanı'na yönlendirildi.
ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI
Filonun organizatörleri, müdahalenin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirterek İsrail’i “uluslararası sularda korsanlık yapmakla” suçladı. Açıklamada, operasyonun Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne aykırı olduğu ve açık denizlerde seyrüsefer özgürlüğünün ihlal edildiği vurgulandı. Yetkililer, İsrail’in yalnızca Gazze’yi değil, Filistin’e destek veren küresel sivil dayanışma ağlarını da hedef aldığını ifade etti. Açıklamada, “Bu saldırı yalnızca bir güvenlik operasyonu değil, uluslararası hukuku tanımayan küresel bir şiddet mekanizmasının parçasıdır” denildi.
TÜRK AKTİVİSTLER DE ALIKONULDU
Küresel Sumud Filosu Kriz Masası’nın paylaştığı bilgilere göre alıkonulanlar arasında çok sayıda Türk vatandaşı da bulunuyor. Filoda toplam 96 Türk aktivistin yer aldığı belirtilirken, müdahaleye uğrayan teknelerde gazeteciler ve insani yardım gönüllülerinin bulunduğu kaydedildi. Kriz Masası’ndan gelen bilgilere göre gece saatleri itibariyle Amanda, Blue Toys, Barbaros, Isobella, Biancal ITA, Abodes gibi gemilerin de aralarında olduğu 39 tekne hukuka aykırı şekilde alıkonuldu.
TÜM AKTİVİSTLER SİLAHSIZ
Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Ayçin Kantoğlu filodaki tüm katılımcıların silahsız olduğunu belirterek, “Yapılan müdahale insan vicdanına ve uluslararası hukuka aykırıdır” dedi. Mavi Marmara Derneği Medya Koordinatörü Kubilay Ekrem Karadeniz ise İsrail askerlerinin ilk hedefinin kameralar ve iletişim sistemleri olduğunu belirterek, “Bu açık şekilde uluslararası sularda gerçekleştirilen bir devlet korsanlığıdır” ifadelerini kullandı.
Dışişleri’nden sert tepki
- Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. Söz konusu filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşı bulunmaktadır. İsrail’in saldırıları ve sindirme politikaları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir. İsrail’in, müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulmakta ve diğer ülkelerle iş birliği halinde süreç yakından takip edilmektedir. İsrail’in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu gecikmeksizin ortak ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz."